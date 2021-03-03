iPhone 13 представят во второй половине сентября 2021 года. Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо.
По его словам, в этом году Apple проведет свою традиционную презентацию Keynote в сентябре, несмотря на то, что в 2020-м её пропустили из-за пандемии и заменили на красиво смонтированный видеофильм. Куо прогнозирует релиз четырех моделей: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.
Сайт Mydrivers ранее сообщал, что 2021 год станет для Apple проходным и компания выпустит всего лишь iPhone 12s с минимальными отличиями от 12-й линейки. Кроме того, согласно утечкам, уже в этом году мы должны увидеть как минимум один iPhone, лишенный всех разъемов. Немало слухов ходит и о гибких смартфонах от Apple, оснащенных подэкранным сканером отпечатка пальца. И, наконец, многие фанаты IT-индустрии ждут высокопроизводительных компьютеров Mac для профессионалов под управлением процессора Apple Silicon M1X.
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с чего бы
будет 13с, хочется верить. маленький айфон очень уж необычным оказался, я не ожидал😅
И за одно будет отдельное местечко для всех статей Кузнецова 👌🏽
Кстате, давайте почитаем ваши труды, раз вы так не милосердны к этим авторам?
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