iPhone


iPhone 13 представят во второй половине сентября 2021 года. Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо.

По его словам, в этом году Apple проведет свою традиционную презентацию Keynote в сентябре, несмотря на то, что в 2020-м её пропустили из-за пандемии и заменили на красиво смонтированный видеофильм. Куо прогнозирует релиз четырех моделей: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Сайт Mydrivers ранее сообщал, что 2021 год станет для Apple проходным и компания выпустит всего лишь iPhone 12s с минимальными отличиями от 12-й линейки. Кроме того, согласно утечкам, уже в этом году мы должны увидеть как минимум один iPhone, лишенный всех разъемов. Немало слухов ходит и о гибких смартфонах от Apple, оснащенных подэкранным сканером отпечатка пальца. И, наконец, многие фанаты IT-индустрии ждут высокопроизводительных компьютеров Mac для профессионалов под управлением процессора Apple Silicon M1X.



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