





Apple работает над двумя новыми моделями MacBook Pro, которые получат существенные изменения в дизайне. Об этом заявил авторитетный аналитик Минг-Чи Куо в своем отчете для инвесторов.По словам Куо, Apple разрабатывает две модели MacBook Pro с диагональю экрана 14 и 16 дюймов. Новинки получат дизайн с плоскими гранями без изгибов, напоминающий iPhone 12. Это будет самое значительное изменение внешнего вида ноутбуков за последние пять лет.Сообщается, что купертиновцы откажутся от сенсорной панели пользу физических функциональных клавиш. Куо рассказал, что конструкция разъема для зарядки MagSafe вернется, хотя не совсем ясно, что это означает, поскольку Apple ранее перешла на USB-C. Обновленные модели MacBook Pro получат дополнительные порты и пользователям не придется использовать различные хабы. Они будут оснащаться чипами Apple и вариантов на Intel не предусмотрено.В моделях MacBook Pro будет использоваться та же конструкция тепловых трубок, что и в нынешней 16-дюймовой модели MacBook Pro, которая, по словам Куо, намного лучше, чем в актуальных 13-дюймовых Pro и Air. Аналитик ожидает, что новые модели будут выпущены в третьем квартале 2021 года. Он также предположил, что поставки значительно вырастут на 25-30 процентов в годовом исчислении до 20 миллионов единиц благодаря обновленному дизайну и высокому спросу на замену.Куо также рассказал, что в моделях iPhone высокого уровня, которые выйдут в 2021 году, вероятно, будет установлена охлаждающая система с паровой камерой, проходящая стадию активного тестирования. Она необходима из-за более высокой вычислительной мощности и скорости соединения 5G. Сейчас на рынке уже есть смартфоны с подобной технологией от Samsung, Razer и LG.