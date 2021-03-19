Будущая гарнитура смешанной реальности от Apple, возможно, получит систему отслеживания взгляда пользователя. Об этом рассказал известный аналитик Минг-Чи Куо.
По словам инсайдера, большинство устройств, которые надеваются на голову, управляются с помощью внешних контроллеров, которые предоставляют довольно узкий спектр возможностей. Однако система отслеживания взгляда в предстоящей гарнитуре от Apple значительно упросит управление. Она будет работать с помощью передатчика, который будет направлять одну или несколько волн невидимого света, и приемника, реагирующего на изменения этих волн, отраженных от глазного яблока. На основании этой разницы в длине волны будет определяться положения глаза и направление взгляда. Куо считает, что такой тип управления обеспечит интуитивно понятный опыт использования, так как система будет максимально отточена с учетом особенностей глаз человека. Кроме того, вполне реально настроить снижение качества изображения в тех областях, куда пользователь не смотрит в данный момент, и благодаря этому снизить нагрузку на процессор устройства.
Минг-Чи Куо пока не знает, будет ли гарнитура распознавать радужку глаза и идентифицировать пользователя таким образом. Однако он предполагает, что, скорее всего, Apple реализует поддержку распознавания диафрагмы, благодаря чему использование Apple Pay станет более удобным и быстрым.
Ранее аналитик рассказал, что Apple готовит целых три AR/VR-устройства на ближайшие десять лет, одним из которых станут контактные линзы с дополненной реальностью.
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