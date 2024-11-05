Купил CMF Watch Pro 2 и зверски пожалел! Вот что могу сказать через месяц использования





У меня своеобразные отношения со смарт-часами. Первыми около шести лет назад у меня появились Pebble Steel, которыми я пользуюсь до сих пор. Старательно уворачиваясь от Apple Watch, прошлой осенью в рамках разнообразия я присмотрел и купил Amazfit Pace — тот же (на самом деле похуже) трансфлективный дисплей, недельная автономность и дизайн по вкусу. А прошедшим летом вышли CMF Watch Pro 2, и стали первыми часами с OLED, которые мне захотелось попробовать.



Спустя месяц могу похвалить себя лишь за то, что купил их не «в лоб», а по распродаже. Часы объективно неплохие, но лично я их почти возненавидел. Сейчас объясню, чтобы вы не повторили моих ошибок. Кому лень читать — видеоверсия обзора будет в конце.





Прибытие

Корпус и безели

Включаем и разглядываем интерфейс

Во-первых, «Телефонный номер». Часы работают как Bluetooth-гарнитура, то есть с их помощью можно звонить — если, конечно, вам нравится, когда все вокруг слышат ваши разговоры по телефону. В часах неплохой микрофон и довольно громкий динамик, так что принять звонок либо совершить его можно, не задействуя смартфон. Вы можете даже набрать номер на клавиатуре часов по памяти. Разумеется, всё это касается именно телефонных звонков, а не мессенджеров.

Часы работают как Bluetooth-гарнитура, то есть с их помощью можно звонить — если, конечно, вам нравится, когда все вокруг слышат ваши разговоры по телефону. В часах неплохой микрофон и довольно громкий динамик, так что принять звонок либо совершить его можно, не задействуя смартфон. Вы можете даже набрать номер на клавиатуре часов по памяти. Разумеется, всё это касается именно телефонных звонков, а не мессенджеров. Во-вторых, «Сигналы». При первой попытке установить на CMAF Watch Pro 2 будильник, чтобы утром проснуться на работу, я пролистал меню раза три-четыре, но так и не нашел его. Не может быть, чтобы не было будильника! А потом оказалось, что будильник переведен как «Сигналы». Спасибо хоть иконка узнаваемая. Причем это не косяк ПО часов — в iOS-приложении CMF Watch перевод аналогичный, то есть это осознанная позиция бренда. Ну окей.

Юзабилити

Недостатки

Вибрация. Только ленивый не сказал об этом, но вибромотор реально портит все впечатления от в общем и целом неплохих часов. Кто-то смирится, но я с таким шершнем на руке жить не могу, он меня бесит. Вибрация громкая и дребезжащая даже на минимальном уровне настройки. А ведь имеется еще и «Сильный»! Брр...

Колесико управления. Есть стойкое ощущение, что в команде CMF придумали колёсико, после чего похлопали друг друга по плечу и разошлись. Я не могу прокрутить им практически ничего, кроме списка приложений или редкой менюшки; не говоря уже о том, что по нажатию коронки не происходит выбор подсвеченного пункта — это-то почему не сделали? Суперочевидная вещь: прокрутил → нажал → провалился в пункт. Совершеннейшая глупость.

Есть стойкое ощущение, что в команде CMF придумали колёсико, после чего похлопали друг друга по плечу и разошлись. Я не могу прокрутить им практически ничего, кроме списка приложений или редкой менюшки; не говоря уже о том, что по нажатию коронки не происходит выбор подсвеченного пункта — это-то почему не сделали? Суперочевидная вещь: прокрутил → нажал → провалился в пункт. Совершеннейшая глупость. Уведомления. Они очень сильно обрезаются: при поступлении пуша я вижу 2-3 строчки, а из панели уведомлений — до 5 строк, то есть фактически сколько влезет на экран. В этом смысле CMF Watch Pro 2 ближе к фитнес-браслету, который просто дает знать о входящем пуше, а читать — извольте в смартфон. Еще входящее сообщение очень быстро соскакивает с экрана; если не поднял руку в ту же секунду, то через пару секунд полезешь за текстом в недра часов.

Безели. Само наличие сменного безеля это неоспоримый плюс, но их ведь просто не достать. Спасибо сердобольному китайскому инженеру, запустившему трехсотрублевые колечки, но камон, CMF, где обещанные оригиналы? Не говоря уже о том, что на старте сменный безель с ремешком стоил как половина самих часов.

Выводы

Часы приезжают в симпатичной розничной коробке — большой шаг от первой версии Watch Pro, которая поставлялась в упаковке от бритвенного станка в супермаркете. Теперь часы от CMF не стыдно подарить (к слову, это отличное для них предназначение).Внутри, помимо часов, найдем проприетарный двухконтактный зарядный кабель, инструкцию с русским языком и ремешок. В разных часах он будет отличаться: у меня версия с оранжевым кожаным ремнём, но бывает еще синяя кожа и две градации серого силикона. Nothing заявляет ремешок как кожаный; в известной степени я в этом сомневаюсь, но доказать ничего не могу. В конце концов, кожа тоже бывает разного качества.CMF Watch Pro 2 сделаны из алюминия, за исключением задней пластиковой крышки, на которой можно найди блок биодатчиков, прорези динамика сбоку и микрофона — снизу. Алюминий может быть либо натуральный, либо крашеный в цвет типа Space Gray (темно-серый). Хотя последний смотрится на руке существенно круче, брать я советовал бы именно простую алюминиевую версию: во-первых, с ней поставляется балдёжный рыжий ремень, а во-вторых, на некрашеном алюминии гораздо меньше видны царапины. Которые совершенно точно тут появятся, так как металл очень мягкий.Особой фишкой часов стали сменные безели. Сама CMF пообещала продавать четыре вариации: скруглённый либо плоский, каждый в двух цветах. Однако фактически их сейчас не купить. На старте продаж часов на AliExpress можно было зацепить их как доп. опцию при конском ценнике в 3000 рублей за комплект из оригинальных ремешка и безеля. Сейчас их нигде не найти, а недели две назад на том же «алике» возникли безели «под оригинал», но в сомнительным дизайне. И всё же я советовал бы их купить: оригинальный ушатается очень быстро, так что неплохо бы иметь ему хоть какую-то замену. Благо стоят подделки в пределах 300 рублей.К слову, безели сделаны совсем не «на отвали», а вполне себе даже качественно. Это не просто нахлобучка: с внутренней стороны предусмотрены три подпружиненых крепления, а для суетологов даже есть пометка о правильном расположении безеля — красная точка на часах и красный кружок на безеле, которые нужно совместить при установке.Безели с «алика» за 300 рублей сделаны аналогично.Для управления часами, помимо сенсорного экрана, предусмотрен всего один элемент — колесико-коронка, она крутится и нажимается. Чтобы включить девайс, нужно нажать и подержать коронку. Запуск занимает 9,5 секунд (да, я замерял), после чего мы попадаем на главный экран — он же циферблат.Отсюда у нас путь в четыре стороны. Свайп сверху вниз открывает шторку со следующими кнопками:Свайп снизу вверх отображает панель с уведомлениями. Она простенькая: удалить пуши по одному нельзя (только все разом), ответить нельзя ни словом, ни знаком. Тапом уведомление раскрывается и открывает кнопку «Игнорировать». В самом низу скрывается красная кнопка очистки пушей, которая выполняет свою задачу с одного касания, даже не переспрашивая. Главное тут ненароком не промахнуться.Свайпы влево и вправо позволяют просматривать горизонтальную карусель с виджетами, которые листаются по кругу — это удобно. Как экраны, так и сами виджеты довольно гибко настраиваются, вплоть до выбора формы и цвета блока с информацией.Экраны можно комбинировать на свой вкус, менять их местами, добавлять и удалять. Всё это делается в мобильном приложении; на самих часах виджетами можно только пользоваться, но не настраивать. Обратите внимание на пасхалку «Сейча» в виджете погоды — такие огрехи с локализацией местами встречаются.По краткому нажатию на коронку открывается меню из множества… приложений? Опций? Возможностей часов. Их реально очень много: здесь пульс, кислород в крови, активность, данные сна, женских циклов, есть даже калькулятор и поиск телефона. На нескольких опциях остановимся подробнее.Заглянем напоследок в настройки часов. Первый пункт с величественным названием «Настройки циферблата» по факту позволяет настроить там максимум цветовой акцент фейса и в очень редких случаях заменить условные шаги на калории. Также можно выбрать интенсивность мерзотнейшего вибромотора, который стал для меня основной причиной продажи часов после этого обзора.Есть десяток пресетов AoD, содержащих максимум время либо вовсе пару стрелок, и как следствие в равной степени непрактичных. В остальном настройки вполне штатные и ничего сверхъестественного в них я не нашел.От часов в целом остались приятные повседневные впечатления.Они очень легкие и не ощущаются на руке, что психологически противоречит их габаритам. Экран для 50-60 долларовых часов просто огонь: OLED с 353 ppi, 60 Гц и 620 нит яркости показывает себя просто прекрасно. Интерфейс не лагает, не фризит, картинка сочная и приятная, шрифты гладкие, на солнце читаемость более-менее сохраняется. На дисплее здесь явно не сэкономили.Внешний вид — козырь CMF Watch Pro 2. Судя по отзывам в сети, подавляющее большинство покупателей выбирают их именно из-за дизайна. Смотрятся они и впрям неплохо; темно-серые даже лучше, но из прагматических соображений я бы их не брал. Крепление ремешков стандартное, подойдет любой ремень или браслет 22 мм с подпружиненой двусторонней часовой шпилькой.Заявленная вендором автономность, видимо, достигалась в вакууме на копытце единорога. В реальности часы живут 4-6 дней со включенным AoD и без измерения пульса. Если AoD выключить, протянут дней 10-12, но зачем они без AoD? В общем, чудес не ждите, но рабочую неделю без розетки точно проходите.Циферблатов доступно около сотни, но свои загружать нельзя. Максимум — позволяется наложить свою картинку или фотографию на шаблонный фейс с электронными часами. CMF явно вложила душу в коллекцию циферблатов — они яркие, стильные, очень привлекательные — но инженеров позвать забыла. Поэтому практичных и информативных среди них наберется штук пять, не больше.Вообще оставьте на пороге любые надежды на кастомизацию этих часов. CMF Watch Pro 2 работают на собственной простенькой оболочке; сторонних прошивок для них нет и никогда не будет. На корпусе присутствуют только два коннектора для зарядки, а подключение часов к ПК полностью исключено.Мобильное приложение в целом порадовало. Оно не отдает китайщиной, выполнено стильно, работает быстро. Разрывов связи у меня не было совсем, хотя на 4pda есть те, кто жалуется на них. В утилите можно увидеть подробную статистику по сну и активности, составить графики, задать цели, ну и разумеется обновить прошивку часов.Их набралось немало. Загибайте пальцы:Часы объективно неплохие. Можно даже сказать, что они оправдывают и отрабатывают свои 5-6 тысяч рублей сполна. Клёвая внешка есть, отличный дисплей есть, динамик с микрофоном в наличии, куча ярких вочфейсов тоже. CMF Watch Pro 2 — достойный представитель бюджетного сегмента, и если подходить к ним с минимумом хотелок, разочарований не будет.Покупать CMF Watch Pro 2 я могу порекомендовать только непритязательным пользователям, которые не избалованы часами на Android / Wear OS или Apple Watch. В противном случае они вас просто будут бесить. Также часы отлично подойдут в качестве подарка: получить такой девайс бесплатно будет рад любой, в таком сценарии они точно не разочаруют.Свои CMF Watch Pro 2 после тестов я решил продать. Перечисленные выше недостатки — особенно после Pebble и Amazfit Pace — для меня оказались несовместимы с ежедневным использованием. Хорошо, что купил по скидкам и немного потеряю при продаже.