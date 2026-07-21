Купить, но не тратить: власти определи законность криптовалют

Что изменится после принятия закона о криптовалюте?

Как теперь смогут покупать криптовалюту неквалифицированные инвесторы?

Какие правила будут действовать для квалифицированных инвесторов?

Можно ли будет расплачиваться криптовалютой в России?

Когда примут закон и почему он так важен?

Новый закон разрешает гражданам легально покупать и продавать криптовалюту через лицензированных посредников, однако использовать цифровые активы для оплаты товаров и услуг внутри страны по-прежнему нельзя.Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который впервые комплексно регулирует рынок криптовалют в России.Новый закон создает правовую основу для обращения криптовалют в России и устанавливает единые правила для участников рынка. Теперь покупать и продавать криптовалюту можно будет официально через:• Криптообменники;• Брокеров;• Управляющие компании;• Организованные торговые площадки.Кроме того, цифровые депозитарии будут вести учет прав на цифровые активы, что должно повысить прозрачность рынка и уровень защиты инвесторов.Для граждан без статуса квалифицированного инвестора предусмотрен ряд ограничений. Чтобы получить доступ к операциям с криптовалютой, потребуется:• Пройти обязательное тестирование;• Покупать только наиболее ликвидные криптовалюты;• Соблюдать лимит — не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника.Такие меры направлены на снижение инвестиционных рисков для частных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом работы с высокорискованными финансовыми инструментами.Для квалифицированных инвесторов требования окажутся значительно мягче.Им также необходимо пройти тестирование, однако условия разнятся:• Не будет ограничений по сумме сделок;• Можно приобретать любые криптовалюты, доступные на рынке.Таким образом, профессиональные инвесторы получат практически полный доступ к рынку цифровых активов.Несмотря на легализацию покупки и продажи цифровых активов, использовать криптовалюту в качестве средства оплаты товаров и услуг на территории России по-прежнему запрещено.При этом закон разрешает:• обменивать криптовалюту на ценные бумаги;• совершать операции через лицензированных профессиональных участников финансового рынка.Основная часть закона начнет действовать с 1 сентября 2026 года.После этого для участников рынка предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. За это время криптообменники, брокеры, управляющие компании и другие организации должны получить необходимые лицензии, а также привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями законодательства.До настоящего момента рынок криптовалют в России оставался частично урегулированным. Ожидается, что новые нормы сделают рынок более прозрачным, обеспечат государственный контроль за его участниками и позволят гражданам легально инвестировать в криптовалюту в рамках установленного регулирования.