Купить SSD «про запас» — очень плохая идея, и вот почему

Есть немало людей, которые хранят архивы своих данных на внешних накопителях. Семейный фотоархив, коллекция любимых фильмов или сериалов, подборка софта для ПК — всё это может «лежать» на диске месяцами и годами и оставаться невостребованным.

Раньше главным файлохранилищем для всех и каждого был HDD. Он может удерживать данные десятилетиями, но чувствителен к физическому воздействию, а главное — очень медленный. Поэтому пользователи всё чаще переходят на SSD. И здесь кроется подвох.Дело в том, что данные на твердотельные накопители записываются путем изменения электрического заряда в ячейках между значениями «0» и «1». Около года значение заряда держится неизменным, а потом начинает теряться. Самые дешевые SSD с памятью QLC NAND гарантированно сохранят данные в течение года, чуть более дорогие TLC NAND — до 3 лет, а самые дорогие MLC и SLC NAND — 5 либо 10 лет соответственно.Всего один утерянный байт в зависимости от конкретной ячейки может означать полную потерю информации с накопителя. В особо тяжелых случаях не заведется даже сам диск. Так что технически даже новый чистый диск спустя несколько лет может оказаться мертвым.Что же делать, чтобы не потерять данные с SSD? Периодически (хотя бы раз в полгода-год) подключать его к ПК, чтобы подать питание на контроллер. Если же для вас важно сохранить что-то на десятилетия без необходимости перепроверять исправность накопителя, рекомендуется использовать HDD-хранилище.