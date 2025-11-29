Top.Mail.Ru

Купить SSD «про запас» — очень плохая идея, и вот почему

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Есть немало людей, которые хранят архивы своих данных на внешних накопителях. Семейный фотоархив, коллекция любимых фильмов или сериалов, подборка софта для ПК — всё это может «лежать» на диске месяцами и годами и оставаться невостребованным.

Раньше главным файлохранилищем для всех и каждого был HDD. Он может удерживать данные десятилетиями, но чувствителен к физическому воздействию, а главное — очень медленный. Поэтому пользователи всё чаще переходят на SSD. И здесь кроется подвох.

Дело в том, что данные на твердотельные накопители записываются путем изменения электрического заряда в ячейках между значениями «0» и «1». Около года значение заряда держится неизменным, а потом начинает теряться. Самые дешевые SSD с памятью QLC NAND гарантированно сохранят данные в течение года, чуть более дорогие TLC NAND — до 3 лет, а самые дорогие MLC и SLC NAND — 5 либо 10 лет соответственно.

Всего один утерянный байт в зависимости от конкретной ячейки может означать полную потерю информации с накопителя. В особо тяжелых случаях не заведется даже сам диск. Так что технически даже новый чистый диск спустя несколько лет может оказаться мертвым.

Что же делать, чтобы не потерять данные с SSD? Периодически (хотя бы раз в полгода-год) подключать его к ПК, чтобы подать питание на контроллер. Если же для вас важно сохранить что-то на десятилетия без необходимости перепроверять исправность накопителя, рекомендуется использовать HDD-хранилище. 

Источник:
xda-dev
Комментарии

+39
TheEwb
Только на перфокартах храню
Сегодня в 18:35
#