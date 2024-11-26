Курьер «Яндекс Еды» рассказал о заработке, лайфхаках и подводных камнях





Свежая статистика показывает, что доставщики еды зарабатывают чуть ли не больше всех в России. Такая работа не требует специального образования и опыта, а график может быть гибким, что повышает её привлекательность в глазах потенциальных работников. Коллеги с сайта «Палач» побеседовали с курьером «Яндекс Еды» из Санкт-Петербурга, и он Свежая статистика показывает, что доставщики еды зарабатывают чуть ли не больше всех в России. Такая работа не требует специального образования и опыта, а график может быть гибким, что повышает её привлекательность в глазах потенциальных работников. Коллеги с сайта «Палач» побеседовали с курьером «Яндекс Еды» из Санкт-Петербурга, и он поведал много интересного — сколько можно заработать, как увеличить доход и с какими сложностями можно столкнуться в процессе работы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам курьера, в «Яндекс Еду» устраиваются самозанятые, которые платят налог 6% от начислений. Заработок начисляется ежедневно, но с задержкой — половина на следующий день, оставшееся спустя неделю. Можно работать как пешком, так и на транспорте (велосипед, электровелосипед, электросамокат, автомобиль и прочее подобное). Если указать в приложении наличие транспорта, заказов будет приходить больше, но вместе с этим увеличится расстояние, которое нужно преодолевать, поэтому многие хитрят — числятся пешими, а на деле катаются.С учётом комиссии и налога за 12-часовую смену курьер зарабатывает заработать чуть больше 4 тысяч рублей. В среднем около 400 рублей в час, но можно выйти на показатели до 700 рублей, если ловить выгодные заказы с минимальным расстоянием между точкой выдачи продуктов и клиентом — в такие дни получается положить в карман по 8-9 тысяч. Как и случае с такси, больше 14 часов в сутки приложение не позволяет работать.За доставку одного заказа «Яндекс Еда» платит курьеру примерно 100-150 рублей в зависимости от дальности. Это кажется немного, но если выполнять работу быстро, за день набегает приличная сумма. Иногда сервис мотивирует бонусами за определённое количество заказов или удваивает выплату, когда система фиксирует большое число заказов при дефиците курьеров. Также существуют реферальные выплаты: курьеру предлагается приглашать новых работников и получать небольшой процент в зависимости от их заработка.Ещё одна хитрость: поработать несколько дней и исчезнуть. Система предложит вернуться и выполнить, условно говоря, 160 заказов за 20 тысяч рублей дополнительно к основной ставке. Но если часто прибегать к такой схеме, можно словить бан.Просить чаевые нельзя, и их почти не дают — максимум 500 рублей за неделю, хотя бывают исключения (например, один щедрый клиент может сунуть крупную купюру). Офисные работники менее скупые, чем жители спальных районов, а в элитных жилых комплексах тоже ловить в этом смысле вообще нечего — там обычно просят оставить заказ у двери или консьержа. Плохая погода (дождь, ветер, заснеженные улицы) увеличивает вероятность чаевых за счёт сердобольных клиентов.Курьеры сами формируют свой график и предпочитают работать в те дни, когда, по их наблюдениям, заработок максимальный. Например, по понедельникам и вторникам заказов мало, в эти дни лучше отдыхать. Об отмене забронированной смены нужно предупреждать как минимум за 12 часов до её начала. В итоге курьер со своим велосипедом или самокатом может спокойно зарабатывать по 150 тысяч в месяц, а если поднапрячься, то 180 тысяч. Бывают исключения, у некоторых заработок составляет по 200-250 тысяч.