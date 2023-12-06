Курьеры стали зарабатывать больше айтишников и банкиров

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Сервис «Авито работа» поделился статистикой зарплат в России по разным категориям работников с сентября по ноябрь 2023 года. В топ неожиданно вырвались курьеры, которые привозят домой или в офис еду, письма, воду и товары из маркетплейсов и интернет-магазинов.



Курьеры получают в среднем по 69 тысяч рублей в месяц, что на 2 тысячи больше, чем у программистов и на 3 тысячи больше, чем у работников банковской сферы. При этом вакансий, в которых ищут курьеров, за год стало больше в 4,3 раза.





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Как правило, курьеров не принимают в штат компании, на которую они работают, а просят оформить самозанятость, определяют график и назначают задания, которые им нужно выполнять. Это позволяет экономить на налогах, благодаря чему им платят больше. Профессии «курьер», как таковой, не существует, на неё не обучают в техникумах и вузах, на такую работу принимают почти всех желающих, требования к работникам минимальные, никакие особые навыки и знания не нужны.В топ самых высоких зарплат также попали рабочие профессии: слесари, бетонщики, станочники, стропальщики, фрезеровщики и т. п. — они зарабатывают в среднем от 70 до 100 тысяч рублей, то есть даже больше, чем курьеры, программисты и банкиры.