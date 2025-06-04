Курс доллара рухнул до 77 рублей. Что будет дальше?

Ключевая ставка может «исправить» положение в ближайшие месяцы
По мнению члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, главной причиной укрепления рубля стала высокая ключевая ставка.
«Скорее всего сейчас используется кэрри-трейд — стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разных процентных ставок. Допустим, какой-нибудь американский фонд, скорее всего связанный с Трампом, берет кредит в долларах под 4%, через Дубай или исламский банкинг завозит деньги сюда и покупает наши облигации федерального займа с доходностью 17%», — разъяснил Разуваев.
Однако, как только Центробанк приступит к снижению ключевой ставки, курс доллара снова поползет вверх, и уже летом доллар снова будет стоить 90-100 рублей, считает аналитик.