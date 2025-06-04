Курс доллара рухнул до 77 рублей. Что будет дальше?

Артем
ыкеоыкеоыкео.JPG

Ключевая ставка может «исправить» положение в ближайшие месяцы

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сегодня, 4 июня, рубль вновь укрепился. Согласно данным сайта Profinance.ru. внебиржевой курс доллара варьируется на уровне 77 руб.

По мнению члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, главной причиной укрепления рубля стала высокая ключевая ставка. 

ыерыеререр.jpg

«Скорее всего сейчас используется кэрри-трейд — стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разных процентных ставок. Допустим, какой-нибудь американский фонд, скорее всего связанный с Трампом, берет кредит в долларах под 4%, через Дубай или исламский банкинг завозит деньги сюда и покупает наши облигации федерального займа с доходностью 17%», — разъяснил Разуваев.

Однако, как только Центробанк приступит к снижению ключевой ставки, курс доллара снова поползет вверх, и уже летом доллар снова будет стоить 90-100 рублей, считает аналитик.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
URA.RU
Cсылки по теме:
Почему курс доллара падает, а цены в РФ всё равно растут? Сколько еще валюта будет падать? Разбираемся
Курс рубля обрушил цены iPhone на вторичке. Кто не успел продать свой — соболезнуем
Россиянам рассказали, как определить реальный курс рубля

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Digital Persona
+391
Digital Persona
Хомяки, срочно покупайте зелень!
Бакс скоро теземун выстрелит
2 часа назад в 13:49
#
tellurian
+2416
tellurian Digital Persona
Многая валюта вырастет. Проблемы накапливаются.
45 минут назад
#
Yuri Konst
+76
Yuri Konst
Ждём один к одному)
час назад в 14:38
#
tellurian
+2416
tellurian
Айфоны 16 серии теперь дешевле 15 и тем более 14. Не понимаю продавцов, которые держат цены на 14. Свои деньги они уже не вернут, а товар становится всё менее ликвидным. Осенью уже 17 серия выйдет.
45 минут назад
#