Курс рубля обрушил цены iPhone на вторичке. Кто не успел продать свой — соболезнуем





Рубль традиционно укрепляется в конце зимы и начале весны после зимнего провала — новогодние распродажи заканчиваются, наступает затишье, спрос на доллары у импортеров падает, и российская валюта растет в цене. В 2025 тоже так было, но не совсем: рубль укрепился ниже 90 рублей пару месяцев назад, но обратно не торопится. 13 мая поздно вечером доллар на форексе впервые за долгое время пробил цену в 80 рублей и на пару часов стоил 79 с копейками. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Крепкий рубль — хорошо

Крепкий рубль — плохо?

iPhone 14 Pro (128 Гб). В феврале в среднем 60 тысяч, сейчас в среднем 45 тысяч.

iPhone 15 (128 Гб). В феврале от 55 тысяч, сейчас от 40 тысяч.

iPhone 15 Pro (128 Гб). В феврале от 72-75 тысяч, сейчас примерно 55-65 тысяч.

Крепкий рубль заставил понервничать

Чего ждать дальше?

Российский обыватель привык считать именно так. Логика в этом есть вполне прозрачная: чем меньше рублей стоит один доллар, тем больше долларов могут получить те же импортеры. Как следствие, они потратят меньше рублей на закупку зарубежных товаров, и с покупателей тоже потребуют меньше рублей в рознице.В целом это так и работает, но в деталях чуть сложнее — многое зависит также от размера налога или пошлины в той или иной стране, насыщенности отечественного рынка товарами и даже от желания россиян покупать условные айфоны.Феномен iPhone 16e — яркая демонстрация того, как курс помогает снизить рублевые цены на импортные товары. На старте в феврале Apple объявила стоимость новинки: $599. Доллар тогда стоил около 95 рублей, и в прямом пересчете официального ценника в России можно было ожидать цену примерно в 55 тысяч рублей. Сюда логично добавить маржу посредников, которые привезут устройство в Россию вместо Apple, ведь она этого больше не делает. Получаем 60-65 тысяч рублей, верно? Не тут-то было.Первые ценники действительно были на уровне 70 тысяч, и очевидно это никуда не годилось — кому нужен «бюджетник» за такие деньги? Но буквально в течение месяца прайсы прямо на глазах сползли на 20-30% и сейчас iPhone 16e у серых продавцов на авито можно выцепить от 40 тысяч рублей. А поменялся ли ценник у Apple? Отнюдь, смартфон все так же стоит $599. Магия!Как же так получается? «Серовозы», само собой, не раскрывают своих секретов, но очевидно они пользуются разницей в курсах разных стран и возвратом налога на границе — все это помогает немного скостить цену. Наверняка есть и другие методы удешевления, ведь прямо сейчас получается, что iPhone 16e у нас продается в пересчете от 67 рублей за доллар! (40000 руб / $599). Немыслимые цифры, отечественные импортеры действительно прокачались с 2022 года.Казалось бы, прекрасная тенденция — в России техника Apple стоит дешевле, чем во всех остальных странах и даже у самой Apple. Надо брать! Все верно. Однако не всем нужно покупать — многие также хотят продать свой подержанный iPhone. И тут с февраля произошло что-то жуткое.Отслеживая вторичный рынок iPhone, я с каждым днем этой весны прозревал все больше. Приведу примеры нескольких моделей, цены на которые я достоверно отслеживал с зимы в своем регионе и по РФ:Ценники я назвал за полностью исправные устройства с живым АКБ и в отличном состоянии. Неплохо так — за пару месяцев минус 15 тысяч от рыночной цены! Такое удешевление очень далеко от органического. Пожалуй, более нестабильный рынок я видел только в 2022-м.Я обратил внимание, что резко подешевели не все айфоны. В основном это были модели 1-3-годичной давности. Другие устройства тоже снизились в прайсе, но не так радикально: например, iPhone 13 Pro Max подешевел с 42-44 тысяч до 38-39, что в целом вполне органично. Больше всех досталось линейкам iPhone 14 и 15, базовые 16-ки тоже пострадали.Как итог: те, кто не продал свои б/ушки в декабре-январе, сегодня сделают это существенно менее выгодно. Отчасти утешением служит лишь тот факт, что и более новые модели теперь стоят подешевле, чем могли бы в иных обстоятельствах.Я и сам едва не потерял на своем смартфоне. Купив iPhone 14 Pro с рук в феврале за 59 тысяч почти по низу рынка я к концу марта решил сменить его на iPhone 15 ради порта USB-C, пошел выставлять «прошку» на площадку объявлений и увидел, что они уже «тусуются» возле 50 тысяч. Всего за месяц проседание на 20% процентов. Согласитесь, обидно потерять порядка 10 тысяч рублей при продаже спустя всего 4-5 недель после покупки!В моем случае все обошлось: как раз в это время я уехал за границу на отдых и продал там своего «питомца» по приемлемой для меня цене декабря-января. То есть не потерял, а получил обратно то что потратил.Такие резкие скачки не идут на пользу ни одному рынку. Взять тот же рубль: Центробанк РФ не раз заявлял, что стремится к стабильному рублю, а не дорогому или дешевому. Пусть он стоит больше или меньше, чем ожидалось, главное — не скачет в большом диапазоне.Если смотреть на сценарий прошлого года, то рубль должен был начать откатываться в сторону 90 еще в апреле. Этого не случилось: сейчас курс находится на уровне 80-82; ниже его «не пускают», выше не идет сам. Иными словами, наступил штиль, некая стабильность. А что будет с техникой?Скорее всего, импортеры уже закупились с новым выгодным курсом доллара, а значит в ближайшие пару месяцев цены на технику Apple останутся более-менее низкими. Продолжит ли дешеветь вторичка — хороший вопрос. Попытка ответить на него будет сродне гаданию. Есть ощущение, что iPhone 14 и iPhone 15 дальше дешеветь уже пока некуда, еще немного и они дойдут до уровня более старых смартфонов — но это только ощущение.А чего точно пока не проглядывается, это тренда на подорожание. Скорее всего, он появится, если доллар к рублю пойдет вверх. Так что можно пользоваться моментом и покупать новые и подержанные девайсы, пока не кончилась распродажа.