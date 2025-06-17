«Лаборатория Касперского» запустит eSIM для доступа интернета за рубежом

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Для подключения будет доступно 150 стран. Для подключения будет доступно 150 стран. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как пишет «Коммерсантъ», «Лаборатория Касперского» запускает eSIM для доступа в интернет за рубежом. Подключение будет доступно в 150 странах, а партнеры-операторы предоставят до 2 тыс тарифных планов. Программа создается в связи с потенциальным ростом туризма.Виртуальные «симки» будут продавать через Kaspersky eSIM Store — приложение для iOS и Android, а также сайт. По словам компании, доступно будет два формата подключения: краткосрочный и бессрочный, действующий до расхода купленного пакета трафика. Пополнить баланс можно будет с российских карт. Например, 1 ГБ интернета на 30 дней в Турции обойдется в 99,36 руб при краткосрочном тарифе, 100 Гб на 30 дней — 4,1 тыс. руб.Эксперты подтверждают рост спроса на связь и интернет за рубежом, однако считают, что международные eSIM не могут в полной мере заменить классический роуминг, поскольку привычный номер придется сменить на новый. Кроме того, при таком переходе могут возникнуть проблемы с доступом к различным российским ресурсам.