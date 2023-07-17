Lada Granta 2023 официально перестала быть «машиной-убийцей»

Олег

Granta

Фото: АвтоВАЗ

Концерн «АвтоВАЗ» обрадовал всех желающих приобрести автомобили Lada Granta. Пресс-релиз появился на официальном сайте компании.

Согласно источнику, после длительного перерыва на сборочные линии Lada Granta 2023 вернулся блок ABS. Ранее антиблокировочная система считалась базовым компонентом безопасности водителя и пассажиров и устанавливалась во все отечественные авто нового поколения. Однако в 2022 году из-за санкций «АвтоВАЗу» пришлось выпускать «Гранту» без ABS — автоэксперты прозвали эту конфигурацию «машиной-убийцей».

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Теперь же любой желающий сможет приобрести Lada Granta версии 2023 года с предустановленным модулем ABS. Такая машина будет стоить немного дороже базовой — рекомендованный ценник стартует с 772 500 рублей. То есть, за антиблокировочную систему придется доплатить порядка 80 тысяч рублей. Напомним, что кондиционер, подушки безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС вернулись в Granta еще в конце 2022 года. 

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Источник:
АвтоВАЗ
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Комментарии

+4716
Carter_Mayers
Вот 770 тысяч цена норм за российское авто, стой они столько до сих пор, был бы спрос. Лям, полтора или два с фигом слишком дорого за вот это вот
Вчера в 18:47
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