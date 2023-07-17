Lada Granta 2023 официально перестала быть «машиной-убийцей»

Фото: АвтоВАЗ
Концерн «АвтоВАЗ» обрадовал всех желающих приобрести автомобили Lada Granta. Пресс-релиз появился на официальном сайте компании.
Согласно источнику, после длительного перерыва на сборочные линии Lada Granta 2023 вернулся блок ABS. Ранее антиблокировочная система считалась базовым компонентом безопасности водителя и пассажиров и устанавливалась во все отечественные авто нового поколения. Однако в 2022 году из-за санкций «АвтоВАЗу» пришлось выпускать «Гранту» без ABS — автоэксперты прозвали эту конфигурацию «машиной-убийцей».
Теперь же любой желающий сможет приобрести Lada Granta версии 2023 года с предустановленным модулем ABS. Такая машина будет стоить немного дороже базовой — рекомендованный ценник стартует с 772 500 рублей. То есть, за антиблокировочную систему придется доплатить порядка 80 тысяч рублей. Напомним, что кондиционер, подушки безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС вернулись в Granta еще в конце 2022 года.
Концерн «АвтоВАЗ» обрадовал всех желающих приобрести автомобили Lada Granta. Пресс-релиз появился на официальном сайте компании.
Согласно источнику, после длительного перерыва на сборочные линии Lada Granta 2023 вернулся блок ABS. Ранее антиблокировочная система считалась базовым компонентом безопасности водителя и пассажиров и устанавливалась во все отечественные авто нового поколения. Однако в 2022 году из-за санкций «АвтоВАЗу» пришлось выпускать «Гранту» без ABS — автоэксперты прозвали эту конфигурацию «машиной-убийцей».
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Теперь же любой желающий сможет приобрести Lada Granta версии 2023 года с предустановленным модулем ABS. Такая машина будет стоить немного дороже базовой — рекомендованный ценник стартует с 772 500 рублей. То есть, за антиблокировочную систему придется доплатить порядка 80 тысяч рублей. Напомним, что кондиционер, подушки безопасности и ЭРА-ГЛОНАСС вернулись в Granta еще в конце 2022 года.