Lada Iskra протестировали в реальной жизни. Вот это расход!

Фото: АвтоВАЗНапомним, что сейчас Lada Iskra продается от 1,25 млн рублей: за эти деньги вы получите мотор 1,6 литра на 90 л.с. в паре с МКПП и минимальный набор опций. Автор заметки протестировал более продвинутую версию на 106 л.с. и с шестиступенчатой «механикой». По его словам, такой мощности вполне хватает «для спокойной езды, городских условий и трассы средней протяженности». Разгон 0-100 у такого седана — 13 секунд, универсал и кросс разгоняются еще дольше.
Новый среднебюджетный седан начал продаваться летом текущего года, но протестировать его мало кто успел. Очередной расширенный тест-драйв провел журналист RG.ru и рассказал, что получилось.
Подвеска также заслужила похвалу за то что отлично справляется с неровностями вроде стыков, рельс и люков. Управляемость вменяемая, без кренов по сторонам. А вот шумоизоляция подкачала: в салоне слышен свист от боковых зеркал и гул колес в арках. Самым же примечательным оказался расход — 8 литров на 100 км, что ощутимо для бюджетного автомобиля при нынешних ценах на топливо.