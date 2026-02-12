Top.Mail.Ru

Lada придумала для «Гранты» новое название. Ни за что не угадаете!

Олег
Фото: Lada

«АвтоВАЗ» назвал Granta кроссовером. Объяснение есть в официальном Telegram-канале автоконцерна.

Согласно источнику, «кроссовер — понятие растяжимое» и вполне может означать легковой автомобиль с потенциалом внедорожника. Исходя из этой логики, Granta Active Cross (или даже обычная) вполне может называться кроссовером, считает Lada:

«Если мы возьмём обычный лифтбек LADA Granta и поставим его рядом с внушительным, в разы более дорогим кроссовером какой-либо популярной марки, то увидим, что показатели дорожного просвета у них сопоставимы. В сравнении с некоторыми автомобилями Granta будет даже повыше. А если мы возьмём версию Active Cross, то разница станет ещё более явной! И тогда останется развести руками: ну и кто тут, спрашивается, кроссовер?», — «АвтоВАЗ». 

Речь идет о дорожном просвете в 200 мм, которым отличается Granta. Это минимальный показатель, если считать от нижней точки мотора, а под задним бампером он существенно больше. «С таким клиренсом и энергоёмкой подвеской наш «компактный кроссовер» может ездить почти везде», — считает Lada. 

-1
Источник:
Lada
