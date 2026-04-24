Lada Vesta получила ворох опций, которые встречаются только в иномарках

Компания «АвтоВАЗ» объявила о новых опциях для Lada Vesta, которые порадуют любого водителя. Подробности в «Автоновостях дня».

Согласно источнику, теперь даже в базовой версии «Весты» можно получить достойный уровень комфорта. Например, для машины стала доступна опция кондиционера и климат-контроля с обновленной системой управления воздушными потоками и охлаждаемым «бардачком». Также владелец новой Vesta получит ключ-карту, светодиодную оптику, автостеклоподъемники и обогрев наружних зеркал. В числе других опций комфорта: обогрев руля, передних и задних сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя.Сейчас Lada Vesta стартует с 1,558 млн рублей за седан, 1,688 млн за универсал SW, а версию Cross можно найти за 1,792 млн — всё это без учета скидок.