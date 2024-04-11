Lada Vesta резко подскочила в цене. Подорожание просто дикое

Олег

Фото: Lada


«АвтоВАЗ» пересмотрел линейку модификаций Lada Vesta и убрал из продажи самую доступную. Из-за этого минимальный ценовой порог входа значительно подскочил в среднем на 20%.

Согласно источнику, базовая комплектация Comfort была удалена для всех версий Lada Vesta — седан, универсал и кросс-универсал. Речь идет о версии с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и МКПП, которая стоила около 1,2 млн рублей в кузове седан и около 1,26 млн в кузове универсал.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Теперь минимальная цена на Lada Vesta такова:

  • Седан: от 1 459 900 руб. (+220 000 руб.)
  • SW: от 1 639 900 руб. (+310 000 руб.)
  • SW Cross: от 1 853 900 руб. (+342 000 руб.)

После реструктуризации конфигурационного ряда Vesta новая базовая версия была лишена подушек безопасности водителя и переднего пассажира, но при этом появились регулировки водительского сиденья по высоте и в пояснице. Минимальная версия мотора теперь — 1,6 литра на 106 л.с.

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Автоновости дня
Cсылки по теме:
«АвтоВАЗ» придумал, как быстро и ловко отвадить россиян от иномарок и пересадить на российские авто
Назван ценник Lada Granta с АКПП. Держите челюсть
Представлен Geely Panda Kart. Отличный подарок ребенку на совершеннолетие!

Рекомендации

Рекомендации

Топ-6 российских сериалов, за которые не стыдно
Названы хитрости, которые позволяют таксистам взвинчивать цены
В Gmail для Android появилась самая полезная кнопка современности
В Telegram появится два новых запрета для тех, у кого нет подписки Premium

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+86
просто дед
В принципе все правильно, средняя ЗП по России видели как выросла ??
Нужно и цены поднимать 👍
Сегодня в 10:17
#
+409
Alex82
Плять, с каждым днём что-то да дорожает🤦🏻‍♂️ Когда уже будет дешеветь?! Видимо, не в нашей жизни…🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 11:03
#
kardigan
+3573
kardigan AID_000254.92b4ade5f96945e4aab2591cc4e8a663.2233
Если живёшь дальше Дальнего востока, тогда тебе и понадобится. И весьма скоро) запчасти к школам и тойотам подорожают очень значительно.
час назад в 11:44
#