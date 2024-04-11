Lada Vesta резко подскочила в цене. Подорожание просто дикое

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Седан: от 1 459 900 руб. (+220 000 руб.)

от 1 459 900 руб. (+220 000 руб.) SW: от 1 639 900 руб. (+310 000 руб.)

от 1 639 900 руб. (+310 000 руб.) SW Cross: от 1 853 900 руб. (+342 000 руб.)

«АвтоВАЗ» пересмотрел линейку модификаций Lada Vesta и убрал из продажи самую доступную. Из-за этого минимальный ценовой порог входа значительно подскочил в среднем на 20%.Согласно источнику, базовая комплектация Comfort была удалена для всех версий Lada Vesta — седан, универсал и кросс-универсал. Речь идет о версии с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и МКПП, которая стоила около 1,2 млн рублей в кузове седан и около 1,26 млн в кузове универсал.Теперь минимальная цена на Lada Vesta такова:После реструктуризации конфигурационного ряда Vesta новая базовая версия была лишена подушек безопасности водителя и переднего пассажира, но при этом появились регулировки водительского сиденья по высоте и в пояснице. Минимальная версия мотора теперь — 1,6 литра на 106 л.с.