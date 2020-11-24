





Последняя игра про Лару Крофт Shadow of the Tomb Raider вышла в 2018 году. Судя по всему, разработчики из Square Enix готовы выпустить «перезагрузить» серию в проекте Tomb Raider Reloaded.Это совершенно новая игра, которую планируют выпустить на iOS и Android в 2021 году к 25-летию серии Tomb Raider. Новый дизайн персонажей может не понравиться фанатам франшизы, особенно оригинальной трилогии. Возможно, таким образом разработчики решили привлечь внимание молодой аудитории.Разработкой Tomb Raider Reloaded занимаются Emerald City Games и Square Enix London. Детали предстоящего проекта пока неизвестны.Тем не менее, несмотря на обновленный дизайн, в ролике прослеживаются элементы культовой серии: костюм Лары, пистолеты, заброшенные гробницы, огромные пауки и ловушки. По словам Square Enix, Tomb Raider Reloaded — условно-бесплатная аркадная игра.