Launcher был одним из первых приложений, представивших виджеты для экрана «Сегодня» на запуске iOS 8. Теперь разработчики выпустили масштабное обновление с поддержкой домашнего экрана для пользователей iOS 14. С помощью Launcher 5 вы сможете создавать собственные виджеты для рабочего стола с различными ярлыками приложений и контактов.
Apple предлагает множество виджетов для своих собственных приложений, но они основаны на предложениях, а не на выборе пользователя. Launcher 5 позволяет создавать собственные виджеты с нужными для вас ярлыками, такими как номер телефона определенного контакта или ваш любимый плейлист.
Приложение поддерживает ярлыки для ссылок, сообщений, FaceTime и электронной почты. Вы также можете добавить в виджет местоположения на карте, интегрировать его с Apple Music и приложением «Быстрые команды». Тем не менее Launcher 5 привлекателен за счет возможностей кастомизации.
Программа позволяет не просто добавлять ярлыки на главный экран, а также устанавливать собственные значки для каждого действия, изменять фон виджетов с помощью цвета или изображений. Приложение даже позволяет изменять значки или внешний виджета в зависимости от времени суток или местоположения.
Launcher 5 доступен бесплатно в App Store. Стоит отметить, что для доступа к некоторым функциям потребуется Pro-версия, которую можно разблокировать с помощью встроенных покупок.
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