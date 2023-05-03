Leap Wireless SSD — миниатюрный накопитель с аккумулятором и Wi-Fi





Американский стартап Leap представил накопитель со скромным названием Wireless SSD. Он обладает аккумулятором, большой ёмкостью, высокой скоростью, поддержкой беспроводной передачи данных и возможностью одновременного использования сразу с несколькими устройствами.



Leap Wireless SSD можно подключать кабелем или по Wi-Fi к разным типа устройств (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, телевизор, телевизионная приставка, камера и т. п.) Накопитель построен на основе M.2 NVMe и выпущен в трёх версиях — 1, 2 и 4 ТБ. Предусмотрена защита от воды и пыли, сохранение бэкапа нажатием одной кнопки и удалённый доступ к файлам с помощью мобильного приложения.



При передаче данных через порт Thunderbolt 3 скорость чтения или записи составляет 2400 Мбайт/с, а если использовать Wi-Fi 6 — до 900 Мбайт/с. Одновременно к нему можно подключить до десяти устройств. Время автономной работы — до 10 часов, полная зарядка занимает 1 час.



Leap собирает предзаказы на Wireless SSD через краудфандинговую площадку GadgetAny и уже превысил цель почти в 10 раз. Цены варьируются в зависимости от ёмкости — 160 долларов за 1 ТБ, 260 долларов за 2 ТБ и 399 долларов за 4 ТБ.

