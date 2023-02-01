Легенда дизайна Apple Джони Айв создал новый странный продукт. И это совсем не для Apple

Олег

Айв


Бывший дизайнер компании Apple Джони Айв создал новый продукт в честь «Дня красного носа». Об этом пишут в MacRumors.

Речь идет о… дизайнерском красном носе. Джони Айв создал этот образ, чтобы отпраздновать «День красного носа». Это событие имеет благотворительный характер; ежегодный британский телемарафон Comic Relief помогает собирать деньги для бедных людей и для тех, кто не имеет крыши над головой. 

Нос

Нос от Джони Айва на 95% изготовлен из растительных материалов и имеет складную бумажную форму. В исходном положении он выглядит как полумесяц, а при раскрытии получается круглую бумажную сферу, которую можно надеть на нос.

Журналисты BBC Newsround описали творение Айва как «самое драматичное преображение с момента дебюта красного носа в 1988 году». 



Напомним, что Джони Айв приложил руку к дизайну множества продуктов Apple — от iPhone с «челкой» до дырявого Mac Pro. Джони ушел из Apple в 2019 году, основал свою дизайнерскую студию и до недавнего времени консультировал компанию в рамках сотрудничества. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3006
kardigan
Каждому , кто купит ящик водки-красный нос в подарок.
2 часа назад в 14:42
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tellurian
+5000
tellurian
Такой товар к 1 апреля был бы актуальным 😂
час назад в 15:32
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