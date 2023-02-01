Легенда дизайна Apple Джони Айв создал новый странный продукт. И это совсем не для Apple

Бывший дизайнер компании Apple Джони Айв создал новый продукт в честь «Дня красного носа». Об этом пишут в MacRumors.
Речь идет о… дизайнерском красном носе. Джони Айв создал этот образ, чтобы отпраздновать «День красного носа». Это событие имеет благотворительный характер; ежегодный британский телемарафон Comic Relief помогает собирать деньги для бедных людей и для тех, кто не имеет крыши над головой.
Нос от Джони Айва на 95% изготовлен из растительных материалов и имеет складную бумажную форму. В исходном положении он выглядит как полумесяц, а при раскрытии получается круглую бумажную сферу, которую можно надеть на нос.
Журналисты BBC Newsround описали творение Айва как «самое драматичное преображение с момента дебюта красного носа в 1988 году».
Напомним, что Джони Айв приложил руку к дизайну множества продуктов Apple — от iPhone с «челкой» до дырявого Mac Pro. Джони ушел из Apple в 2019 году, основал свою дизайнерскую студию и до недавнего времени консультировал компанию в рамках сотрудничества.