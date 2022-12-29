Pebble Apple Watch Ultra

Легендарная Pebble «вернулась»… с копией Apple Watch Ultra за $50. Посмотрите на этот позор

Олег

Подделка


В Индии представлены смарт-часы под маркой Pebble, которые полностью копируют Apple Watch Ultra. На девайс обратили внимание в Gizmochina.

Напомним, что стартап Pebble, некогда известный своими аутентичными смарт-часами, был приобретен компанией Fitbit, которая в свою очередь контролируется Google. Несмотря на это, в Индии выпустили устройство под маркой Pebble, которое, судя по всему, не имеет никакого отношения к оригинальному бренду. 

Pebble

Новинка Pebble Cosmos Engage — это смарт-часы, которые выпустила индийская компания SRK Powertech Provate Limited. Она уже какое-то время продает ассортимент аксессуаров под этой маркой. Часы внешне полностью копируют Apple Watch Ultra, но на этом сходства заканчиваются. Любопытно, что для рекламного баннера были взяты изображения оригинальных часов Apple. 

Pebble

Источник отмечает, что под знаменитой внешностью и культовым брендом скрывается самый банальный дешевый фитнес-трекер, замаскированный под элитные смарт-часы. Он оснащен 1,95-дюймовым ЖК-дисплеем, поддерживающем Always-on Display, хотя матрица выполнена по IPS-технологии. Интерфейс устройства не блещет ни скоростью, ни красотой, и худо-бедно выполняет свои задачи. Отмечается, что в браслете даже есть датчик сердечного ритма и возможность звонить через Bluetooth.

Часы доступны по цене 3999 индийских рупий, что составляет примерно $50 США. 

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Источник:
Gizmochina
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