Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Легендарный фоторедактор Snapseed получил крупнейшее обновление. Google добавила кучу фильтров и функций бесплатно

Фархад


После многолетнего перерыва компания Google внезапно вспомнила о существовании собственного фоторедактора Snapseed. В июне прошлого года утилита получила обновленный дизайн, а теперь она получила кучу новых функций и вышла на Android, хотя изначально была доступна только на iOS.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В новой версии компания обновила интерфейс, добавила пленочные фильтры и эффекты в реальном времени, которые можно редактировать во время съёмки.

На главной странице теперь отображается сетка с фотографиями, отредактированными с помощью Snapseed. Сам редактор организован в три вкладки: «Внешний вид», «Инструменты» и «Экспорт» с кучей регулировок, параметров и гистограммой.

Помимо пользовательских настроек, Snapseed Camera предлагает эмуляцию пленки в реальном времени в следующих стилях:
  • KP1 — под Kodak Portra 400
  • KP2 — под Kodak Portra 160
  • KG1 — под Kodak Gold 200
  • KE1 — под Kodak E200
  • FS1 — под Fuji Superia 200
  • FS2 — под Fuji Superia 800
  • FP1 — под Fuji Pro 400h
  • AG1 — под Agfa Optima 200
  • AS1 — под Agfa Scala 200
  • PD1 — под Polaroid 600
  • TC1 — под Technicolor


Также настройки позволяют установить другую цветовую тему для видоискателя.

Google отмечает все 30+ профессиональных инструментов и фильтров доступны без подписок, покупок, рекламы или водяных знаков.

Скачать Snapseed 4.0 можно бесплатно в Play Store или App Store
1
Источник:
9to5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Apple прикрыла самую популярную лазейку для покупки техники со скидкой. Теперь будет ещё дороже
В вашем iPhone есть режим «антишпион». Даже новый Samsung Galaxy покупать не придётся
Новая функция YouTube на iPhone не такая удобная, как её описывали. Вот как это отключить

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также