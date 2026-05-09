Легендарный фоторедактор Snapseed получил крупнейшее обновление. Google добавила кучу фильтров и функций бесплатно

После многолетнего перерыва компания Google внезапно вспомнила о существовании собственного фоторедактора Snapseed. В июне прошлого года утилита получила обновленный дизайн, а теперь она получила кучу новых функций и вышла на Android, хотя изначально была доступна только на iOS.
В новой версии компания обновила интерфейс, добавила пленочные фильтры и эффекты в реальном времени, которые можно редактировать во время съёмки.
На главной странице теперь отображается сетка с фотографиями, отредактированными с помощью Snapseed. Сам редактор организован в три вкладки: «Внешний вид», «Инструменты» и «Экспорт» с кучей регулировок, параметров и гистограммой.
Помимо пользовательских настроек, Snapseed Camera предлагает эмуляцию пленки в реальном времени в следующих стилях:
- KP1 — под Kodak Portra 400
- KP2 — под Kodak Portra 160
- KG1 — под Kodak Gold 200
- KE1 — под Kodak E200
- FS1 — под Fuji Superia 200
- FS2 — под Fuji Superia 800
- FP1 — под Fuji Pro 400h
- AG1 — под Agfa Optima 200
- AS1 — под Agfa Scala 200
- PD1 — под Polaroid 600
- TC1 — под Technicolor
Также настройки позволяют установить другую цветовую тему для видоискателя.
Google отмечает все 30+ профессиональных инструментов и фильтров доступны без подписок, покупок, рекламы или водяных знаков.
Скачать Snapseed 4.0 можно бесплатно в Play Store или App Store.