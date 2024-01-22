Легендарный Winamp вышел на iOS. Ссылка внутри



В App Store появилось iOS-приложение знаменитого плеера Winamp. Об этом пишет IT Home.



В прошлом Winamp был популярнейшей альтернативой Windows Media Player на ПК с Windows и распространялся бесплатно. Фишкой «винампа» было простое создание плейлистов. Теперь же плеер «возродился» в виде стриминг-сервиса, который позволяет подписываться только на нужных вам исполнителей по установленной ими цене — причем артист может сделать свое творчество бесплатным.







iOS-приложение Winamp вышло гораздо позже, чем версия для Android. Оно



Признайтесь, такой ли Winamp вы ждали? iOS-приложение Winamp вышло гораздо позже, чем версия для Android. Оно доступно в App Store и пока поддерживает только английский и еще три европейских языка. Утилита поддерживает локальную библиотеку Apple Music и дает доступ к Winamp Fanzone. Встроенные покупки можно совершать с помощью нашего свежего гайда Признайтесь, такой ли Winamp вы ждали?