Легендарный Winamp вышел на iOS. Ссылка внутри

Олег

Winamp


В App Store появилось iOS-приложение знаменитого плеера Winamp. Об этом пишет IT Home.

В прошлом Winamp был популярнейшей альтернативой Windows Media Player на ПК с Windows и распространялся бесплатно. Фишкой «винампа» было простое создание плейлистов. Теперь же плеер «возродился» в виде стриминг-сервиса, который позволяет подписываться только на нужных вам исполнителей по установленной ими цене — причем артист может сделать свое творчество бесплатным.

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iOS-приложение Winamp вышло гораздо позже, чем версия для Android. Оно доступно в App Store и пока поддерживает только английский и еще три европейских языка. Утилита поддерживает локальную библиотеку Apple Music и дает доступ к Winamp Fanzone. Встроенные покупки можно совершать с помощью нашего свежего гайда.

Признайтесь, такой ли Winamp вы ждали? 

-5
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Источник:
ITHome
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Комментарии

+25
Anatoly076
Ухтыыыыы! И что делать-то теперь дальше? Одного не понимаю, это же на сколько необходимо любить музыку? Ну наверное разработчики каким-либо образом оценивают емкость рынка. Создали столько сервисов Шазам, Яндекс.музыка, сбер.звук, ВК.музыка, Аппле.мюзик, МТС.июзик и др. И все предлагают свои эко системы — это за все заплати и крышу сорвет! Ну и второй вопрос сколько времени у людей на реальное прослушивание музыки. Ну час утром и вечером (2 часа в день; 60 часов в месяц), при средней стоимости в месяц подписки 300 рублей — 5 рублей час! Ну как так-то?! 🤯
2 часа назад в 18:49
#
John Doe
+674
John Doe
Признаюсь: не ждал Winamp никакого. И не жду. Не нужен он мне.
2 часа назад в 19:19
#
Mers
+4801
Mers
Мне бы больше понравилось и больше удивило, если бы я увидел это (скрин). Так бы кайфанул от ностальгии. А так, очередное «как у всех».
2 часа назад в 19:45
#
Pavel Nikiforov
+649
Pavel Nikiforov
Легендарный Винамп остался в прошлом на винде и застрял на версии 2.95.
Все остальное — жалкие попытки раскрутиться на популярности покойника. Как и в текущем случае.
час назад в 20:41
#
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