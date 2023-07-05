LEGO выпустила самый большой и дорогой набор для взрослых — это просто монстр!

Олег

LEGO

Фото: LEGO

Компания LEGO открыла предзаказ на большой набор из коллекции Technic. Он называется Liebherr Crawler Crane LR 13000 и поражает своими масштабами.

Набор нацелен на взрослую аудиторию и предлагает собрать большой гусеничный кран. Он состоит из 2883 деталей и после сборки владелец получает полную копию самого мощного в мире гусеничного крана LR 13000.

Фото: LEGO
Фото: LEGO

Фото: LEGO
Фото: LEGO

Кран LEGO получится метр в высоту, 110 см в длину и 28 см в ширину. Он подвижен: с помощью приложения CONTROL+ и двух АА-батареек отдельные элементы «машины» можно привести в движение.

Фото: LEGO
Фото: LEGO

Набор LEGO Liebherr Crawler Crane LR 13000 стоит $699,99, что по текущему курсу составляет примерно 63 тысячи рублей. На данный момент доступен предзаказ, а официальные продажи стартуют с 1 августа. 

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Источник:
LEGO
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