LEGO выпустила шикарный набор с аркадным автоматом Pac-Man. Вы точно захотите себе такой

Компания LEGO представила набор LEGO Icons Pac-Man, посвящённый популярной аркадной игре 80-х годов прошлого века. Конструкция из 2650 деталей получила подсвечивающийся монетоприёмник, джойстик и механическую рукоятку для перемещения персонажей по лабиринту.В своём пресс-релизе LEGO подробно рассказала об истории Pac-Man, отметив, что первое тестирование с группой людей было проведено ровно 43 года назад — 22 мая 1980 года. Если вы не знали, то форма персонажа Pac-Man основана на пицце с отсутствующим кусочком. Игра дебютировала в Японии 29 июня 1980 года, но настоящий успех её ждал на западе. Спустя 7 лет после запуска Pac-Man стала самой популярной аркадной игрой всех времён — по всему миру было установлено 293 822 игровых автоматов.Примечательно, что создатель игры Тору Иватани черпал вдохновение в фирменном жёлтом цвете LEGO при создании своего персонажа.Набор LEGO Icons Pac-Man Arcade поступит в продажу с 4 июня по цене $270.