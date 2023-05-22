LEGO выпустила шикарный набор с аркадным автоматом Pac-Man. Вы точно захотите себе такой
Фархад Усманов —
Фото: LEGO
Компания LEGO представила набор LEGO Icons Pac-Man, посвящённый популярной аркадной игре 80-х годов прошлого века. Конструкция из 2650 деталей получила подсвечивающийся монетоприёмник, джойстик и механическую рукоятку для перемещения персонажей по лабиринту.
Фото: LEGO
В своём пресс-релизе LEGO подробно рассказала об истории Pac-Man, отметив, что первое тестирование с группой людей было проведено ровно 43 года назад — 22 мая 1980 года. Если вы не знали, то форма персонажа Pac-Man основана на пицце с отсутствующим кусочком. Игра дебютировала в Японии 29 июня 1980 года, но настоящий успех её ждал на западе. Спустя 7 лет после запуска Pac-Man стала самой популярной аркадной игрой всех времён — по всему миру было установлено 293 822 игровых автоматов.
Фото: LEGO
Примечательно, что создатель игры Тору Иватани черпал вдохновение в фирменном жёлтом цвете LEGO при создании своего персонажа.
Набор LEGO Icons Pac-Man Arcade поступит в продажу с 4 июня по цене $270.
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