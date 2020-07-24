В магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа. Акция продлится до 6 августа. Скидки на некоторые игры достигают 75%. Также для оплаты релизов можно применить купоны, полученные в рамках «Мегараспродажи». Не забудьте, что срок их действия истекает 1 ноября. Купоны можно использовать для любой соответствующей условиям покупки стоимостью от 899 рублей. Собрали самые интересные предложения.
Control за 650 р. вместо 1 299
Borderlands 3 за 999 р. вместо 1 999
The Division 2 за 413 р. вместо 1 249
Metro Exodus за 720 р. вместо 1 599
Darksiders III за 660 р. вместо 1 999
Ruiner за 105 р. вместо 419
Ape Out за 200 р. вместо 400
За всеми остальными предложениями вы можете ознакомиться здесь. В рамках еженедельной бесплатной раздачи можно забрать Next up Hero и Tacoma.
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