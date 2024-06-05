Лето пришло: китайские машины начали загораться на трассах России

В сети один за другим появляются сообщения о самовозгорании китайских кроссоверов GAC. Очередной инцидент описали в SHOT.



Согласно источнику, неприятность случилась на автодороге под Саратовом. Супружеская пара ехала на новеньком GAC GS5, как внезапно из-под капота пошел дым. Они быстро остановились и открыли капот, где обнаружили возгорание около двигателя.





Очаг быстро потушили. Машина 2022 года выпуска была куплена около месяца назад для служебных поездок. SHOT сообщает, что предварительная причина происшествия — протечка топливной магистрали. Если она верна, то машина вполне могла загореться и взорваться, а пассажиры — сгореть заживо.Пару недель назад на трассе Москва — Казань произошел похожий случай. Бензиновый кроссовер GAC GS8 самовоспламенился, находясь на АЗС. SHOT пишет, что производитель отказывается комментировать этот случай до получения результатов официальной экспертизы, которая «почему-то очень сильно затягивается». Сотрудники GAC неофициально заявили, что причиной возгорания могло быть «дополнительное оборудование», но владелец машины уверяет, что ничего не устанавливал в нее.