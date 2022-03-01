





Сайт и мобильное приложение Letyshops перестало работать у российских пользователей. На сайте отображается заглушка с надписью «На данный момент, сервис недоступен в этом регионе», а в приложении предлагается выбрать язык, но никаких вариантов для выбора не предоставлено. Кроме того, приложение сообщает о доступном обновлении и переадресует в маркет, хотя там нет более новой версии.Если всё же удастся зайти в аккаунт, то при попытке вывести деньги появится сообщение о необходимости выбрать способ вывода денег. При этом все доступные в России способы вывода денег (на карту, номер телефона, в электронную платёжную систему) были удалены, а форма обращения в поддержку пропала.Обновлять приложение не рекомендуется, на новую версию очень много жалоб:Если пользователь не залогинен на сайте Letyshops, ему показан обычный интерфейс, но при попытке залогиниться появляется заглушка. На сайте и в мобильном приложении убрана возможность входа с аккаунтом «ВКонтакте», остался лишь логин через Google, Facebook или с использованием email-адреса и пароля.Если зайти на украинскую версию, можно увидеть сообщение в поддержку украинских военных.Представитель Letyshops в официальном VK-паблике в конце февраля объясняла невозможность вывода средств тем, что выплаты были приостановлены партнёрской программой «в связи с геополитической ситуацией». Подача заявок на вывод средств якобы будет восстановлена, «когда всё стабилизируется». После 27 февраля возможность комментирования в паблике была отключена.Сервис Letyshops был основан в 2014 году выходцем из украинского города Винница Игорем Гнатовским. Сейчас главный офис компании размещён в Венгрии.