Сайт и мобильное приложение Letyshops перестало работать у российских пользователей. На сайте отображается заглушка с надписью «На данный момент, сервис недоступен в этом регионе», а в приложении предлагается выбрать язык, но никаких вариантов для выбора не предоставлено. Кроме того, приложение сообщает о доступном обновлении и переадресует в маркет, хотя там нет более новой версии.



Если всё же удастся зайти в аккаунт, то при попытке вывести деньги появится сообщение о необходимости выбрать способ вывода денег. При этом все доступные в России способы вывода денег (на карту, номер телефона, в электронную платёжную систему) были удалены, а форма обращения в поддержку пропала.

Обновлять приложение не рекомендуется, на новую версию очень много жалоб:



Если пользователь не залогинен на сайте Letyshops, ему показан обычный интерфейс, но при попытке залогиниться появляется заглушка. На сайте и в мобильном приложении убрана возможность входа с аккаунтом «ВКонтакте», остался лишь логин через Google, Facebook или с использованием email-адреса и пароля.

Если зайти на украинскую версию, можно увидеть сообщение в поддержку украинских военных.

Представитель Letyshops в официальном VK-паблике в конце февраля объясняла невозможность вывода средств тем, что выплаты были приостановлены партнёрской программой «в связи с геополитической ситуацией». Подача заявок на вывод средств якобы будет восстановлена, «когда всё стабилизируется». После 27 февраля возможность комментирования в паблике была отключена.




Сервис Letyshops был основан в 2014 году выходцем из украинского города Винница Игорем Гнатовским. Сейчас главный офис компании размещён в Венгрии.


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