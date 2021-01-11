





В рамках выставки CES 2021 компания LG продемонстрировала своё представление о будущем. Одним из наиболее заметных концептов стала кровать с выдвижными 55-дюймовым OLED-экраном, который еще и прозрачный.В этом устройстве используется новая технология дисплеев, которая обеспечивает 40-процентную прозрачность, а это огромный скачок, поскольку все актуальные версии матриц позволяют добиться только 10-процентного показателя.Экран располагается в подножной части кровати и может автоматически выдвигаться оттуда. Панель оснащается встроенными в рамку динамиками. По словам LG, модульная конструкция позволяет перемещать дисплей, если необходимо разместить его в другом месте.Компания рассматривает это устройство как часть умного дома, которое также можно использовать и в общественных местах, например, в ресторане или общественном транспорте. «Это технология, раскрывающая по максимуму все достоинства OLED, она может использоваться в различных аспектах повседневной жизни, начиная с магазинов и торговых центров, заканчивая интерьерами жилых помещений, а также метро и самолётами», — заявил старший вице-президент коммерческого отдела LG Display.Стоит отметить, что это не первый прозрачный дисплей, дебютировавший на выставке CES. Ранее Samsung демонстрировала похожую технологию, а в 2016 году Panasonic показала свой прототип. LG в прошлом месяце объявила о начале разработки раздвижных прозрачных OLED-дверей для офисных зданий и коммерческих помещений.Показанное в этом году на CES устройство сделано таким образом, что его можно использовать в повседневной жизни как обычный телевизор. Пока нет какой-либо информации о том, что этот прозрачный телевизор поступит в серийное производство.