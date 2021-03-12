В Москве состоялась презентация дисплейных решений LG для профессионального и любительского гейминга — телевизоров NanoCell 8K и OLED, а также мониторов UltraGear. Особый акцент был сделан на демонстрации телевизора LG OLED CX с экраном диагональю 48 дюймов.
Презентация проводилась в пространстве INVASION Universe — это логичное продолжение международного бренда INVASION Labs, производителя игровых компьютеров. Пространство было оснащено эргономичными креслами, топовыми компьютерами от Invasion Labs, а также геймерскими мониторами и телевизорами LG. Опыт Invasion Universe подтвердил, что игра может происходить как на больших диагоналях, так и на компактных.
Технологии LG оценили гости мероприятия: гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Народный артист РФ Эдгард Запашный, Художественный руководитель, народный артист РФ Аскольд Запашный, а также киберспортсмен GAMBIT eSports, в 14 лет представивший Россию на Чемпионате мира по Fortnite в Нью-Йорке в 2019 году, амбассадор UltraGear c 2020 года, номинант рейтинга 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Спорт и киберспорт» Марк Letw1k3 Данилов. Мероприятие поддерживали авторы и ведущие программы «От винта!» Борис Репетур («Бонус») и Антон Зайцев («Гамовер»), а также увлекающийся геймингом актёр Влад Канопка.
Телевизоры LG NanoCell поддерживают разрешение 8К, технологии VRR, HGIG, ALLM, HDMI 2.1, eARC, HDR и AMD FreeSync (технология, позволяющая использовать DisplayPort Adaptive-Sync, для обеспечения динамической частоты обновления изображения. Благодаря алгоритмам глубинного обучения телевизор масштабирует контент 2K или 4К в изображение 8К, улучшая детализацию и четкость с пониженным уровнем «шума» и повышенной резкостью.
27'' 240 Гц UltraGear Full HD IPS — игровой монитор с поддержкой G-Sync Compatible и Adaptive-Sync. Модель LG 27GN750-B обладает максимальной частотой обновления 240 Гц и откликом 1 мс. Матрица Nano IPS обеспечивает потрясающее воспроизведение изображений, которые оживляют виртуальный мир под любым углом обзора, без бликов и искажения цвета, а стабилизация черного обеспечит дополнительное преимущество в обнаружении противника в темноте. Протестированный NVIDIA G-Sync-совместимый монитор, устраняющий разрывы экрана и минимизирующий задержки для более плавного и быстрого игрового процесса.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru