



















В Москве состоялась презентация дисплейных решений LG для профессионального и любительского гейминга — телевизоров NanoCell 8K и OLED, а также мониторов UltraGear. Особый акцент был сделан на демонстрации телевизора LG OLED CX с экраном диагональю 48 дюймов.Презентация проводилась в пространстве INVASION Universe — это логичное продолжение международного бренда INVASION Labs, производителя игровых компьютеров. Пространство было оснащено эргономичными креслами, топовыми компьютерами от Invasion Labs, а также геймерскими мониторами и телевизорами LG. Опыт Invasion Universe подтвердил, что игра может происходить как на больших диагоналях, так и на компактных.Технологии LG оценили гости мероприятия: гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Народный артист РФ Эдгард Запашный, Художественный руководитель, народный артист РФ Аскольд Запашный, а также киберспортсмен GAMBIT eSports, в 14 лет представивший Россию на Чемпионате мира по Fortnite в Нью-Йорке в 2019 году, амбассадор UltraGear c 2020 года, номинант рейтинга 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Спорт и киберспорт» Марк Letw1k3 Данилов. Мероприятие поддерживали авторы и ведущие программы «От винта!» Борис Репетур («Бонус») и Антон Зайцев («Гамовер»), а также увлекающийся геймингом актёр Влад Канопка.OLED-телевизоры LG обладают набором актуальных для гейминга функций. G-SYNC и Free Sync обеспечивают адаптивную частоту кадров между экраном и графическим ускорителем во время игры или просмотра видео. eARC обеспечивает улучшенный реверсивный звуковой канал, который позволяет передавать высококачественный звук с телевизора на звуковую панель или аудио/видеоресивер. ALLM автоматически переключает дисплей в режим малой задержки отклика изображения, что необходимо в играх. VRR (переменная частота обновления) позволяет телевизору автоматически регулировать частоту обновления в соответствии с частотой кадров транслируемого контента. Минимальная задержка ввода (Low Input Lag) имеет решающее значение в видеоиграх, где доли секунды имеют значение.Телевизоры LG NanoCell поддерживают разрешение 8К, технологии VRR, HGIG, ALLM, HDMI 2.1, eARC, HDR и AMD FreeSync (технология, позволяющая использовать DisplayPort Adaptive-Sync, для обеспечения динамической частоты обновления изображения. Благодаря алгоритмам глубинного обучения телевизор масштабирует контент 2K или 4К в изображение 8К, улучшая детализацию и четкость с пониженным уровнем «шума» и повышенной резкостью.27'' 240 Гц UltraGear Full HD IPS — игровой монитор с поддержкой G-Sync Compatible и Adaptive-Sync. Модель LG 27GN750-B обладает максимальной частотой обновления 240 Гц и откликом 1 мс. Матрица Nano IPS обеспечивает потрясающее воспроизведение изображений, которые оживляют виртуальный мир под любым углом обзора, без бликов и искажения цвета, а стабилизация черного обеспечит дополнительное преимущество в обнаружении противника в темноте. Протестированный NVIDIA G-Sync-совместимый монитор, устраняющий разрывы экрана и минимизирующий задержки для более плавного и быстрого игрового процесса.