LG выпустила геймерский OLED-монитор с развёрткой 480 Гц. Стоит неприлично дорого

Южнокорейский производитель электроники LG официально анонсировал новый игровой монитор UltraGear GX7 (27GX790A) с крутым 27-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 480 Гц.
На корпусе UltraGear GX7 расположены порты HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 а также разъём для наушников. Стоит отметить, что ни один из этих портов не поддерживает частоту обновления 480 Гц при разрешении 1440p, поэтому новый монитор LG будет использовать технологию DSC для её достижения.
Сроки начала продаж пока не раскрываются, но при цене в $1000 вряд ли он будет в дефиците.