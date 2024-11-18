LG выпустила геймерский OLED-монитор с развёрткой 480 Гц. Стоит неприлично дорого







Южнокорейский производитель электроники LG официально анонсировал новый игровой монитор UltraGear GX7 (27GX790A) с крутым 27-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 480 Гц. Южнокорейский производитель электроники LG официально анонсировал новый игровой монитор UltraGear GX7 (27GX790A) с крутым 27-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 480 Гц. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания заявляет, что это самый быстрый из всех OLED QHD-мониторов в мире. Временя отклика составляет всего 0,03 мс. Разумеется, он поддерживает технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync для уменьшения разрывов и мерцания экрана. Среди прочих особенностей — сертификация VESA DisplayHDR True Black 400, охват DCI-P3 98,5% и антибликовое покрытие.На корпусе UltraGear GX7 расположены порты HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 а также разъём для наушников. Стоит отметить, что ни один из этих портов не поддерживает частоту обновления 480 Гц при разрешении 1440p, поэтому новый монитор LG будет использовать технологию DSC для её достижения.Сроки начала продаж пока не раскрываются, но при цене в $1000 вряд ли он будет в дефиците.