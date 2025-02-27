Либо здоровье, либо развлечения: Powerbeats Pro 2 отказываются воспроизводить музыку и отслеживать пульс одновременно

Автор YouTube-канала DC Rainmaker обратил внимание, что новые флагманские наушники Apple — Powerbeats Pro 2 — не могут мониторить пульс и воспроизводить музыку на беговых дорожках.
«Вы не можете слушать музыку с iPhone, одновременно подключаясь к тренажёрам для измерения пульса», — заявила Apple в ответ на запрос DC.
Более того, блогер раскритиковал наушники за постоянные проблемы с отслеживанием пульса в связке с iPhone. При этом на Android-смартфонах всё работает намного лучше. Странно, учитывая, что Powerbeats Pro 2 за $250 разработала именно Apple.
Точность частоты сердечных сокращений сама по себе также подверглась тщательной критике — тестирование DC показало значительные потери данных и неточные показания как во время езды на велосипеде в помещении, так и во время бега на открытом воздухе.
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