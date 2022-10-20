LibreOffice

LibreOffice стал платным

Олег

Libre


Бесплатный офисный пакет LibreOffice начал продаваться. Об этом сообщают разработчики софта.

LibreOffice — офисный пакет, который распространяется на основе свободной лицензии. Многие пользователи ПК и Mac используют его как легальную и бесплатную альтернативу Microsoft Office. Он создан и поддерживается компанией The Document Foundation.

Согласно источнику, разработчики LibreOffice приняли решение разместить свой офисный пакет в магазине приложений Microsoft. Приобрести его там можно за 4,59 доллара США. До сих пор данное ПО распространялось исключительно бесплатно. 

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Представители TDF объясняют свое решение тем, что захотели пойти навстречу пользователям в их желании получать программное обеспечение через канал продаж Microsoft. До сих пор пакет LibreOffice был размещен в магазине не ими, а сторонней компанией, которая входила в сообщество девелоперов open source.

Отмечается, что для частных пользователей сохранится возможность бесплатно загружать LibreOffice c официального сайта. Приобретать платную версию смогут те, кто хочет поддержать проект — в основном она рассчитана на корпоративный сектор. 

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Источник:
TDF
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