LibreOffice стал платным

Бесплатный офисный пакет LibreOffice начал продаваться. Об этом сообщают разработчики софта.
LibreOffice — офисный пакет, который распространяется на основе свободной лицензии. Многие пользователи ПК и Mac используют его как легальную и бесплатную альтернативу Microsoft Office. Он создан и поддерживается компанией The Document Foundation.
Согласно источнику, разработчики LibreOffice приняли решение разместить свой офисный пакет в магазине приложений Microsoft. Приобрести его там можно за 4,59 доллара США. До сих пор данное ПО распространялось исключительно бесплатно.
Представители TDF объясняют свое решение тем, что захотели пойти навстречу пользователям в их желании получать программное обеспечение через канал продаж Microsoft. До сих пор пакет LibreOffice был размещен в магазине не ими, а сторонней компанией, которая входила в сообщество девелоперов open source.
Отмечается, что для частных пользователей сохранится возможность бесплатно загружать LibreOffice c официального сайта. Приобретать платную версию смогут те, кто хочет поддержать проект — в основном она рассчитана на корпоративный сектор.