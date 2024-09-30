Лига чемпионов и топовые европейские чемпионаты в сезоне-2024/2025: кто их показывает и на каких условиях

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Новый сезон набирает обороты, но у многих болельщиков актуален вопрос, где смотреть матчи любимых команд. В этом году произошло немало изменений. Мы подготовили небольшой гайд по платформам для просмотра матчей.

Новость сезона: еврокубки переехали на Okko



Еврокубки не появятся на «Матч ТВ» — это, пожалуй, самая большая новость сезона. Впервые за долгое время канал потерял права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. 

Теперь все европейские турниры обосновались на платформе Okko, где доступ к матчам открыт через подписку «Прайм» за 199 рублей в месяц. Но за первые два месяца вы суммарно заплатите всего 100 руб. 

Отдельные игры показывают на каналах «Окко.Спорт» и «Окко. Футбол». Доступ к ним есть у всех зарегистрированных пользователей. Не исключено, что туда попадут мультикасты — лайв-трансляции самых интересных моментов матчей игрового дня.

Тем, кто не хочет разбираться с платными подписками, подойдут трансляции у букмекеров. Да, в таких стримах нет русскоязычных комментариев, а качество картинки ниже, чем у Okko или «Матч ТВ». Но зато там можно не только смотреть трансляции, но и изучать статистику. А те, кто решит проверить свои аналитические способности, могут делать ставки, используя фрибеты за депозит в букмекерских конторах. 

Английская Премьер-лига: всё стало сложнее, но не безнадёжно

Так как контракт АПЛ с «Матч ТВ» был расторгнут, официальные трансляции в РФ отсутствуют. Но фанаты английского футбола могут решить эту проблему. Первый вариант — IPTV с доступом к каналам Sky Sports и Setanta. Второй — трансляции у некоторых букмекеров (например, у Olimpbet), но без комментаторов.

Испанская Ла Лига вернулась на «Матч ТВ»



Домом испанского футбола на ближайшие 7 лет стал «Матч ТВ». Каналы субхолдинга показывают Ла Лигу, Сегунду, Кубок и Суперкубок Испании. 

Матчи транслируют как на общедоступном «Матч ТВ», так и на платных каналах — «Матч! Футбол 1» и «Матч! Футбол 2». Стоимость подписки на спутниковые каналы — 399 рублей в месяц. Ранее Ла Лигу показывал стриминговый сервис Okko.

На сайтах и в приложениях букмекеров стримы игр испанских первенств тоже есть.

Немецкая Бундеслига и итальянская Серия А остались на «Матч ТВ»



Здесь всё по-старому. Бундеслига и Серия А остаются на «Матч ТВ», но есть и приятные дополнения. В этом сезоне будет транслироваться и Кубок Германии. Итальянский футбол тоже удерживает позиции: вместе с Серией А вы можете наслаждаться Кубком и Суперкубком Италии.

Большинство матчей будут лишь на платных каналах, то есть если вы хотите смотреть много матчей каждого тура, без подписки не обойтись. Впрочем, любителям просмотра у букмекеров платить не придётся.

Французская Лига 1 теперь на Okko



Ранее французский футбол показывал «Матч ТВ», но контракт был расторгнут два года назад. Лига 1 вернулась в РФ в этом сезоне, но вещатель теперь другой. Платформа Okko купила права на трансляцию французского футбола до 2027 года. Помимо всех матчей Лиги 1, здесь можно увидеть и игры Лиги 2.

Некоторые букмекеры тоже предлагают стримы Лиги 1.

Итоги: что изменилось для болельщиков

Главный шок для многих — еврокубки исчезли с бесплатного телевидения. Вторая по значимости новость — Ла Лига переехала с Okko на «Матч ТВ», а французский футбол снова на наших экранах благодаря Okko.

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Комментарии

+1
😘 iGuides
Воу воу. А где посмотреть ufc расскажете? Или КХЛ и НХЛ?
час назад в 12:47
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