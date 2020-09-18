IQOS представляет новый продукт от компании KT&G — lil™ SOLID*, чтобы будущее без сигаретного дыма стало еще ближе.





Синий lil SOLID



Представьте мир, где все просто, легко и удобно. Мир, где нет ничего лишнего, но осталось самое главное. Мир, в котором наслаждение вкусом настоящего табака возможно без дыма и пепла. lil SOLID — это новая доступная альтернатива курению, в основе которой лежит технология DUAL HEAT**.



Просто и понятно. Оцените все преимущества lil SOLID.





*СОЛИД

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ДУАЛ ХИТ

Черный lil SOLID

Новый бездымный продукт lil SOLID обладает рядом характерных преимуществ, таких как отсутствие процесса горения, благодаря чему не образуются дым и пепел, а также технология равномерного нагревания DUAL HEAT, которая позволяет получать удовольствие от вкуса настоящего табака. В отличие от сигарет, lil SOLID бережно нагревает табак изнутри, раскрывая его вкус и аромат, без дыма и пепла.В lil SOLID нет ничего лишнего. Устройство удобно ложится в руку, благодаря эргономичному дизайну «все-в-одном». lil SOLID представлен в трех цветах: строгом черном, лаконичном белом, благородном синем. Исполнение корпуса устройства доступно в вариантах покрытия «софт-тач» для черного и синего цветов и в матовом варианте – для белого.Устройство lil SOLID используется только со специальными табачными стиками Fiit.При использовании lil SOLID нет горения, а значит нет риска прожечь одежду, обивку в салоне машины, мебель или обжечь кого-то. Технология DUAL HEAT равномерно нагревает табак, раскрывая его аромат и насыщенный вкус. Специальный нагревательный элемент в форме стержня из металла с керамическим покрытием равномерно прогревает табак изнутри до оптимальной температуры 350℃. Технология равномерного нагревания DUAL HEAT и простота использования lil SOLID делают мир без дыма и пепла еще более доступным для совершеннолетних потребителей табака. lil SOLID – маленький шаг к большим переменам.





Меньше ожидания: возможность 4-х сеансов использования, а до следующего использования вам понадобится подождать 3,5 минуты*. Полной зарядки аккумулятора хватает на 20 сеансов использования. Для полной зарядки устройства необходимо 120 минут.

*время, необходимое для охлаждения устройства после 4 сеансов подряд



На устройства lil SOLID действует гарантия производителя в течение 12 месяцев с момента покупки. Если устройство сломалось или работает неисправно, необходимо обратиться в клиентскую службу, в фирменный магазин IQOS или авторизованный сервисный центр RSS для диагностики. В случае поломки по вине производителя, устройство подлежит оперативной замене на новое. Управление устройством lil SOLID осуществляется в один клик. Яркие цвета индикатора подскажут о необходимости зарядки или чистки, а удобная система вибросигналов сделает управление интуитивно понятным. Благодаря небольшому весу (всего 84 г) устройство легко и просто носить с собой.Меньше ожидания: возможность 4-х сеансов использования, а до следующего использования вам понадобится подождать 3,5 минуты*. Полной зарядки аккумулятора хватает на 20 сеансов использования. Для полной зарядки устройства необходимо 120 минут.На устройства lil SOLID действует гарантия производителя в течение 12 месяцев с момента покупки. Если устройство сломалось или работает неисправно, необходимо обратиться в клиентскую службу, в фирменный магазин IQOS или авторизованный сервисный центр RSS для диагностики. В случае поломки по вине производителя, устройство подлежит оперативной замене на новое.

Белый lil SOLID







17 августа 2020 года компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) объявила о начале продаж устройства lil SOLID от KT&G и табачных стиков Fiit к нему в России. Устройство дополнит уже существующий портфель бездымных никотинсодержащих продуктов ФМИ в России, который уже включает в себя систему нагревания табака IQOS. Объявлению о запуске продаж предшествовало подписание в январе 2020 года соглашения между ФМИ и KT&G – ведущим южно-корейским производителем табако- и никотинсодержащей продукции.Продукты KT&G, которые ФМИ будет продавать за пределами Южной Кореи, такие как lil SOLID и Fiit, пройдут тщательную предпродажную оценку для подтверждения их соответствия действующим нормативным требованиям рынков, на которых они будут продаваться, а также высоким стандартам ФМИ в том, что касается научного обоснования.Не исключает рискиВызывает зависимостьПартнерский материал