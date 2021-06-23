Инсайдер Sonny Dickson опубликовал фотографию линейки iPhone 13. Снимок появился в его Twitter-аккаунте.
На фото можно увидеть сразу четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini — по сути, это вся линейка. Девайсы лежат на столе вместе, но нельзя сказать, рабочие ли это трубки или просто пустые корпуса.
На фейковые iPhone это не похоже, так как материалы корпусов и детали оформления идентичны актуальной линейке — устройства на фотографии выполнены из стекла и материала, похожего на металл. Кроме того, можно заметить, что модели Pro и Pro Max имеют матовую заднюю поверхность — это один из способов компании сегментировать устройства внутри одной линейки. Напомним, по слухам Apple оснастит дисплеем 120Гц только модели Pro и Pro Max.
Наверное, более всего на этом фото привлекают внимание модули камер младших моделей — iPhone 13 и iPhone 13 mini. До сих пор Apple размещала объективы один под другим, а на снимке они расположены по диагонали. Такое решение, как минимум, выглядит непривычно — многим может показаться, что актуальный вариант «по вертикали» смотрится лучше. В любом случае, стоит дождаться официального релиза, чтобы оценить изменения — тем более, что Apple приготовит красивые рекламные ролики для демонстрации своих устройств.
Ранее в сети появилась дата презентации iPhone 13, а также дата старта продаж.
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Если нечего сказать, то может и не надо воду из пустого в порожнее переливать ? Покажут вам все на презентации, чего наяривать попусту, каждый год млять одно и тоже, одна картинка 150 пустых статей
На фейковый Chanel это не похоже, так как флакон такой же и наклейка тех же цветов. Не приходит автору в голову, что спустя 13 лет после начала производства айфонов на Foxconn тамошние фабрики давно уже освоили и металл, и стекло, и все остальное и преспокойно могут штамповать подделки?
Здесь это даже не понадобилось: умельцы начитались слухов, вынули стандартные модули камер и поставили кривые. И вот очередной генератор “никому не нужных новостей про то, что и так скоро всем будем известно” готов!