iPhone 13


Инсайдер Sonny Dickson опубликовал фотографию линейки iPhone 13. Снимок появился в его Twitter-аккаунте.

На фото можно увидеть сразу четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini — по сути, это вся линейка. Девайсы лежат на столе вместе, но нельзя сказать, рабочие ли это трубки или просто пустые корпуса.

iPhone 13

На фейковые iPhone это не похоже, так как материалы корпусов и детали оформления идентичны актуальной линейке — устройства на фотографии выполнены из стекла и материала, похожего на металл. Кроме того, можно заметить, что модели Pro и Pro Max имеют матовую заднюю поверхность — это один из способов компании сегментировать устройства внутри одной линейки. Напомним, по слухам Apple оснастит дисплеем 120Гц только модели Pro и Pro Max.

Наверное, более всего на этом фото привлекают внимание модули камер младших моделей — iPhone 13 и iPhone 13 mini. До сих пор Apple размещала объективы один под другим, а на снимке они расположены по диагонали. Такое решение, как минимум, выглядит непривычно — многим может показаться, что актуальный вариант «по вертикали» смотрится лучше. В любом случае, стоит дождаться официального релиза, чтобы оценить изменения — тем более, что Apple приготовит красивые рекламные ролики для демонстрации своих устройств.

Ранее в сети появилась дата презентации iPhone 13, а также дата старта продаж. 



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Sonny Dickson Sonny Dickson

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