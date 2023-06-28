Линейка iPhone 14 круто подешевела в России. Уже можно смело брать

Последняя модель смартфона Apple iPhone 14 подешевела в российских магазинах. Об этом пишут «РИА Новости».
Согласно источнику, в среднем падение цены составило примерно 12% от первоначальной стоимости на старте продаж iPhone 14. При этом в некоторых торговых точках скидка гораздо больше.
Аналитики, опрошенные «РИА Новости», говорят, что более всего просели в цене iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max — скидка на них достигает 23% у отдельных продавцов.
Если обратить внимание на «Яндекс Маркет», агрегирующий интересные предложения от разных магазинов, то цены следующие. Базовый iPhone 14 с памятью 128 Гб можно приобрести за 73 690 рублей. Если вы любите побольше, то iPhone 14 Plus доступен за 81 330 рублей. Наиболее популярна среди россиян линейка Pro: iPhone 14 Pro можно купить за 94 440, а iPhone 14 Pro Max — за 107 790 рублей.
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