Линейка iPhone 14 круто подешевела в России. Уже можно смело брать

Олег

iPhone 14


Последняя модель смартфона Apple iPhone 14 подешевела в российских магазинах. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, в среднем падение цены составило примерно 12% от первоначальной стоимости на старте продаж iPhone 14. При этом в некоторых торговых точках скидка гораздо больше.

Аналитики, опрошенные «РИА Новости», говорят, что более всего просели в цене iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max — скидка на них достигает 23% у отдельных продавцов.

Если обратить внимание на «Яндекс Маркет», агрегирующий интересные предложения от разных магазинов, то цены следующие. Базовый iPhone 14 с памятью 128 Гб можно приобрести за 73 690 рублей. Если вы любите побольше, то iPhone 14 Plus доступен за 81 330 рублей. Наиболее популярна среди россиян линейка Pro: iPhone 14 Pro можно купить за 94 440, а iPhone 14 Pro Max — за 107 790 рублей.

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+153
Sergey2048
Знакомые брали 14pro с 1тб, ещё в феврале за 114тр ( nano esim) , что-то подешевения не видно совсем. Кажется это уже 4я статья про крутое понижение цены.Просто спам...
час назад в 09:54
#
tellurian
+4879
tellurian
14 был на СММ по цене меньше 70000 за 128. Надо ловить. Осенью будут ещё скидки.
На авито бывают хорошие цены.
32 минуты назад
#
tellurian
+4879
tellurian
В выходные на Яндексе был 14ПМ256 за 98000₽.
31 минуту назад
#
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