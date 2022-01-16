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Google Pixel 6 не оправдал ожиданий. Ему далеко даже до iPhone 6S

Опубликован список смартфонов, которые получат Android 12

Водители взвыли от новой комиссии в DiDi. 5% превратились в 35%

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Wylsacom требует у YouTube «бриллиантовую кнопку». Он рассказал, что сделает с каналом