В интернете растет количество вирусов и другого вредоносного софта, который написан для ОС Linux и её модификаций. Об этом сообщает зарубежный ресурс crowdstrike.com.
Согласно источнику, за один только 2021 год количество вредоносных программ, созданных для Linux, увеличилось на 35% по сравнению с 2020-м годом. По наблюдениям экспертов, доминируют на этом поле всего три эксплойта: XorDDoS, Mirai и Mozi — на их долю приходится около 22% всех кибератак на Linux. А если говорить конкретно о Mozi, то атак с ее использованием оказалось аж в десять раз больше, чем в 2020-м.
Ранее ОС Linux считалась одной из самых безопасных операционных систем, так как для нее существовало сравнительно немного вирусов и прочего вредоносного софта. Однако в последние пару лет Linux стал более популярным из-за своей бесплатной основы — на его базе можно довольно быстро создавать модификации для различных целей и крупные корпорации этим успешно пользуются.
В частности, Linux всё больше стали использовать государственные структуры, а крупные бренды-производители бытовой техники нередко используют его как основу для «умных» функций — например, для «интернета вещей». Кроме того, Linux начал широко применяться в облачных инфраструктурах.
Такое развитие и популярность ОС, некогда считавшейся очень нишевой и «гиковой», злоумышленники и хакеры рассматривают как перспективу для новых «побед». В связи с этим в мировой паутине день ото дня увеличивается количество новых эксплойтов и случаев их применения в реальных атаках.
Эксперты отмечают, что наиболее частое применение взломанных Linux-компьютеров — объединение их в ботнет для совершения массированных DDoS-атак, рассылки спама или майнинга криптовалют. Любопытно, что порой в ботнет может попасть устройство, которое надежно защищает данные пользователя внутри ОС, но при этом остается уязвимым для эксплуатации с удаленного сервера.
К слову, одной из причин, почему macOS от Apple тоже считается крайне безопасной — это её низкая распространенность. «Яблочную» ОС очень сложно установить на компьютер, отличный от Apple Mac, поэтому она далека от популярности более универсальных Windows или Linux. Можно только предполагать, справится ли Apple с наплывом хакеров и эксплойтов, если Mac вдруг станет более массовым и популярным продуктом. Та же Windows эту проверку не прошла.
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