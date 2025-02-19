Лицемерие Кука не знает границ: iPhone 16e получил самую неожиданную фичу даже без новой кнопки

На странице продукта свежевышедшего iPhone 16e довольно много интересной информации. Оказывается, смартфон поддерживает функцию Visual Intelligence без кнопки управления камерой.
Ещё в сентябре 2024 года нам рассказывали, что визуальный интеллект (часть пакета Apple Intelligence) привязан к кнопке управления камерой на моделях iPhone 16, поэтому он недоступен на iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Но теперь он внезапно появился в iPhone 16e, хотя у него нет специальной кнопки для активации камеры. На своем сайте Apple отмечает, что визуальный интеллект можно активировать на iPhone 16e с помощью кнопки действия, которая есть и в iPhone 15 Pro.
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