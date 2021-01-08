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Специально для наших читателей магазин BOBkeys предоставляет по промокоду ig25 дополнительную скидку на покупку ключей Windows 10. Такую же скидку можно получить на приобретение офисных программ Microsoft.



Подлинная пожизненная активация Windows 10





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В 2021 году коронавирус никуда не исчез, опасность заражения по-прежнему сохраняется, поэтому сотрудники многих компаний предпочитают избегать посещения офисов и работают дома. Естественно, это невозможно без качественных офисных программ и корпоративного чата. Для работы с офисными файлами вам необходим пакет программ Office. Многие до сих пор продолжают использовать пиратские версии этого продукта, а зря, ведь лицензия стоит не так много в сравнении с тем, какую пользу приносят эти программы. Ключ для активации Office 2019 можно приобрести на сайте BOBkeys по очень низкой цене.На BOBkeys также доступны лицензионные ключи для активации серверных версий Windows 10. Они необходимы, если вы хотите использовать эту операционную систему для управления различными типами серверов.Ключи, которые продаются на сайте BOBkeys, подлинные и предоставляют пожизненную лицензию на продукты Microsoft. Не забудьте ввести промокодв процессе оплаты — с ним цены для вас станет ещё ниже тех, что указаны на страницах товаров.Процесс покупки лицензионных ключей на BOBkeys очень простой:Перейдите по одной из указанных в этой статье ссылок на страницу интересующего вас продукта (например, комплекта из двух ключей для Windows 10 Pro). Залогиньтесь с использованием аккаунта Facebook или Google (если их нет, вы можете создать на сайте учётную запись с помощью email и пароля). Заполните свой профиль на сайте, если ещё не сделали это ранее. При желании этот шаг можно пропустить, он ни на что не влияет. Вернитесь на страницу интересующего вас продукта и нажмите «Купить сейчас». Нажмите «Отправить заказ» — вы перейдёте на страницу с выбором платёжной системы для оплаты. Рекомендую использовать PayPal, это безопасно и без комиссии. Подтвердите оплату. В личном кабинете во вкладке «Мои приобретённые заказы» появится информация о покупке. Нажмите «Просмотр ключей шифрования» — там будет указан ключ для активации.Активировать Windows 10 или изменить тип лицензии с Home на Pro можно в «Параметрах» → «Система» → «О системе» → «Изменение ключа продукта или обновление версии Windows» → «Изменить ключ продукта».Вы можете проверить срок действия активации встроенными средствами Windows. Для этого нажмите Win + R, введите cmd, нажмите ОК и в командной строке запустите команду slmgr.vbs /xpr. Появится информация о сроке активации. Если отображается «Постоянная активация прошла успешно», это означает, что на вашем компьютере установлена пожизненная лицензия Windows 10, срок действия которой никогда не истечёт.Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки на сайте BOBkeys, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bobkeys.com . Запросы обрабатываются специалистами сайта круглосуточно и без выходных.





