В конце октября Стейси Дауден разговаривала со своим 91-летним отцом по FaceTime, когда он лежал в постели в Небраске с закрытыми глазами. Он уже находился в хосписе с симптомами COVID-19, и Дауден подумала, что если она не поговорит с отцом в ближайшее время, то другой возможности может не быть. С помощью iPhone медсестры она и её сестра поговорили с ним в 15:00 из своих домов в Питтсбурге и Брюстере, штат Массачусетс, соответственно. «Мы смогли увидеть его и сказать: „Я люблю тебя и прощай“», — вспоминает Стейси. К 17:00 её отца не стало.
По мере того как карантин из-за ситуации с COVID-19 заканчивался, цифровые интерфейсы впутались в наши эмоциональные связи с близкими людьми. Друзья и коллеги поддерживают связь через Zoom. Практически у всех есть групповые чаты в мессенджерах. Члены семьи, в том числе Дауден и её сестра, прощаются с помощью технологий, которые зачастую являются единственным инструментом умирающего для того, что пережить последний переходный период. «Мы часто видим, как люди провожают в последний путь родственника или ждут рождения ребенка», — говорит Кристофер Керр, главный врач в Hospice & Palliative Care Buffalo и автор книги «Смерть — это всего лишь мечта: найти надежду и смысл жизни в конце». Он добавляет, что видеозвонки могут облегчить эти ожидания.
Керр изучает события конца жизни и отмечает, что часто люди понесшие тяжелую утрату, видят яркие и глубокие сны с присутствием умершего. Он не решается рассуждать об основах естественной физиологической реакции на потерю, но, по его словам, эти необычные переживания указывают на некие «сверхъестественные способности, которые явно существуют в людях».
Объяснимо это или нет, но те кто-то чувствует, что люди, которых они потеряли, всё еще здесь, хотят сохранить это ощущение. Сравнительно недавно некоторые обратились к технологиям, что моделировать это. Ранее в этом году женщина из Южной Кореи Чан Джи Сон смогла при помощи гарнитуры виртуальной реальности встретиться со своей покойной 7-летней дочерью На Ён. В 2017 году Евгения Куйда запустила платформу Replika на базе Chatbot AI, одна из функций — возможность создавать цифровую копию собеседника, который ушел из жизни. В том же году журналист WIRED Джеймс Влахос вел хронику о том, как он с помощью этого сервиса пытался «клонировать» своего отца после того, как ему поставили диагноз неизлечимой болезни.
Канье Уэст подарил своей жене Ким Кардашьян Уэст на день рождения голограмму, на которой её покойный отец Роб Кардашьян танцует и говорит ей пожелания. А такие новаторы, как финский инженер Юсси Туовинен, продвигают технологии еще дальше — он работает над тактильным плюшевым мишкой, передающим прикосновения от одного пользователя к другому.
I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020
По мере развития функциональности воссоздания прикосновений, внешнего вида, голоса и диалога, идея воскрешения людей в виде цифровых сущностей становится всё менее гипотетической. Настолько, что кажется почти неизбежной. Нечто подобное мы уже видели в одном из эпизодов «Черного зеркала». Но то, что может быть сделано не всегда должно быть сделанным.
Во-первых, это не всегда здоровый способ справиться с ситуацией. Кристофер Керр отмечает, что возможность создания виртуальной копии умершего человека может быть травмирующей для некоторых людей. Его работа на эту тему будет представлена в документальной серии Netflix «Пережить смерть» (Surviving Death), премьера которой ожидается в феврале следующего года.
Доцент коммуникаций и философии из Государственного колледжа Кина (Keene State College) Эмбер Дэвиссон (Amber Davisson) полагает, что подобного рода цифровые перевоплощения — это не воспоминания, а обман, который может причинить довольно много ущерба.
Стоит отметить, что не только люди утратившие близких пытаются использовать технологии, что держать их рядом. Участники по обе стороны завесы стараются держать «портал открытым». Дэвиссон вспоминает умирающую мать, которая настроила свою электронную почту Gmail для отправки детям сообщений на день рождения и ежегодно. Керр также работал с пациентом, чьи предсмертные желания включали способ убедиться, что её дочь получит особое сообщение в день свадьбы.
В конечном итоге цифровые воспоминания служат лишь напоминанием о том, что кого-то больше нет и можно только воспроизвести этого человека, но не взаимодействовать с ним. Отец Дауден был кремирован без похорон, и семья, разбросанная по стране и не имеющая возможности путешествовать, делилась воспоминаниями о нем, загружая фотографии на Facebook.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: