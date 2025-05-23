Lixiang едет в Россию и заставит водителей навсегда забыть BMW, Toyota и Audi

Олег

Фото: Lixiang

Фото: Lixiang

Автомобили китайского бренда Lixiang начинают продаваться в России и потеснят прежних фаворитов в сердцах российских водителей. Так считают эксперты, опрошенные изданием «Китайские автомобили».

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Ранее мы писали, что компания Sinomach Auto начинает дистрибуцию в РФ трех моделей гибридов «Лисян» — L6, L7 и L9. Автомобили уже какое-то время продаются в нашей стране по серым схемам и как минимум известны российским водителям. Новое исследование показало, какие категории россиян проявляют интерес к Lixiang — оказалось, что это «старая гвардия» фанатов европейских кроссоверов.

Например, самая компактная и доступная машина Lixiang L6 в своем ценовом диапазоне 5-6 млн рублей привлекает людей, которые также интересуются (либо уже используют) BMW X3, Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover Discovery Sport. Казалось бы, что общего у брутального оффроудного «Прадо» и городского франта «Лисяна»?

Средняя модель Lixiang L7 стоит около 6-7 млн рублей, и им уже интересуются россияне, фанатеющие от Zeekr 001, подержанных BMW X3 и Audi Q8. Также с ним пересекается целевая аудитория другого именитого китайца — Tank 500.

Самая премиальная тачка L9 будет продаваться в диапазоне 8-9 млн рублей и сейчас привлекает людей с симпатией к BMW X5, X6, X7 и 5 серии, а также Toyota Land Cruiser. В основном все эти автомобили ищутся на вторичке, то есть с пробегом.

Пока сложно поверить, что преданный фанат турбодизельного BMW X5 или мощного Audi Q8 всерьез и массово пересядет на гибридный Lixiang, пусть даже и в том же ценовом коридоре. Как будет на самом деле — покажет время после старта продаж. 

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Источник:
Китайские автомобили
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Комментарии

tellurian
+2408
tellurian
Я тут посмотрел цены на тормозные колодки на БМВ 5 серии и прифегел. Мягко сказано. В 3-4 раза выросли за 3 года.
На 530dx комплект 30-40000. На бензин дешевле 11-12000.
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