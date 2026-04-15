«ЛизаАлерт» усиливает техническое оснащение ноутбуками HONOR MagicBook

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» усилил техническую готовность к предстоящему росту числа поисковых операций с помощью ноутбуков HONOR MagicBook. Об этом рассказал один из основателей и руководитель отряда Григорий Сергеев в интервью AI-визионеру, журналисту и блогеру Даниилу Трабуну. С ростом числа поисков пропавших людей и увеличением количества добровольцев отряду требуются современные устройства для быстрой обработки информации. Каждый сэкономленный час влияет на шансы найти человека живым.

Ноутбуки HONOR появились в техническом оснащении отряда пять лет назад и с тех пор стали незаменимыми помощниками. Их используют при анализе данных, в работе координаторов, картографов и других специалистов. Григорий отметил, что в деятельности отряда важна каждая минута, поэтому техника обязана работать без сбоев и быть рассчитанной на интенсивную эксплуатацию. Устройства должны покрывать все возможные поисковые задачи, особенно в полевых условиях на штабных точках.Все ноутбуки HONOR MagicBook проходят более 30 отраслевых тестов на выносливость, включая 200 тысяч часов непрерывной работы и испытания на устойчивость к высокой температуре, влажности и пыли. В модельном ряду есть компактные решения с мощными процессорами и длительной автономной работой — до 12 часов без подзарядки. Для обработки больших массивов данных, картографической информации и снимков с беспилотников предусмотрены более мощные ноутбуки с крупными экранами и производительностью рабочих станций.Сегодня в 66 регионах России более 40 тысяч человек являются добровольцами отряда «ЛизаАлерт», а общее число заявок на поиск людей за 15 лет превысило 340 тысяч. С наступлением тепла количество поисков в природной среде возрастает примерно в два раза, а заметный рост начинается весной. Только за прошлый весенне-летний сезон отряд принял более 27 800 заявок, а в отдельные дни одновременно велось до двухсот поисково-спасательных операций. Чтобы быть готовыми к новому пику, «ЛизаАлерт» продолжает оснащать подразделения ноутбуками HONOR MagicBook, позволяющими добровольцам долго и продуктивно работать в полевых условиях вдали от розетки.