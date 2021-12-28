Осенью Apple представила обновленную версию своего профессионального приложения для работы со звуком — Logic Pro. Помимо полноценной поддержки процессоров M1 Pro и M1 Max в новых MacBook Pro, программа получила набор функций для работы с пространственным аудио. Теперь каждый музыкант независимо от своего уровня навыков в микшировании может сводить музыку в формате Dolby Atmos и экспортировать её в Apple Music. Я попросил своего друга Олега Пикина, который занимается созданием музыки для YouTube-проектов, попробовать новые возможности в Logic Pro и поделиться своими впечатлениями.
Logic Pro — что ты такое?
Apple буквально берет и ломает устаревшую парадигму «профессионалам — профессиональный софт», поэтому порог входа в создание музыки с помощью Logic Pro не высок. При первом взгляде на интерфейс приложения не возникает ощущения, как будто ты находишься за пультом управления космического корабля. Новичкам необязательно получать несколько научных степеней в области звукорежиссуры, чтобы написать свой дебютный трек. Впрочем, профессионалов Apple не забывает, поскольку под лаконичным и доступным интерфейсом скрывается мощнейший инструментарий.
Apple обладает высоким уровнем экспертизы в области работы со звуком. На это небезосновательно полагаются начинающие и получившие мировое признание музыканты. Судите сами, альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, который помог Билли Айлиш забрать четыре статуэтки «Грэмми», был написан в домашней студии с Logic Pro. Эта история наглядно демонстрирует, что для создания хита не нужен набор дорогостоящего оборудования и музыкальных инструментов, достаточно MacBook, а также пары хороших наушников или мониторных колонок.
В 2021 году Apple выводит аудиоконтент на совершенно новый уровень, добавляя поддержку пространственного аудио и формата Dolby Atmos в сервис Apple Music. Таким образом музыка буквально обретает новую форму и позволяет получить свежие впечатления.
Пространственное аудио становится аудиконтентом нового поколения. С актуальной версией Logic Pro каждый музыкант получил доступ к полноценному набору инструментов, позволяющему создавать захватывающее звучание с эффектом погружения в звучание. Теперь переходим от теории к практике, а значит я передаю слово Олегу.
Почему Logic Pro?
Использую Logic Pro около 5 лет, это было первое приложение, которое я установил сразу после перехода на MacBook. В этой программе начинались мои эксперименты со звуком. Несмотря на это, мне было всегда интересно, что предлагают другие DAW (прим. Digital Audio Workstation — цифровая звуковая рабочая станция). Через мои руки прошло довольно много софта, в том числе Ableton, FL Studio и Cubase, и каждый раз я возвращался к «лоджику». Как правило, в конкурентах меня не устраивал интерфейс и подход к творческому процессу. Logic Pro сочетает в себе минимализм и доступность. Для создания своего первого трека не потребуется изучать многостраничные унылые гайдлайны.
Интерфейс Logic Pro не перегружен, текст сохраняет читаемость даже на 13-дюймовом мониторе MacBook. А еще одно из главных преимуществ — регулярные обновления дополнение набора инструментов новыми фишками. К сожалению, на мой взгляд, другим DAW далеко до такого уровня поддержки.
Библиотека Logic Pro содержит более 2800 сэмплов и лупов в разных стилях, которые можно использовать для создания своего первого хита. Отдельно отмечу встроенный синтезатор Alchemy, поскольку, на мой взгляд, он является одним из самых мощных инструментов, и позволяет создать полноценную композицию. Таким образом я прошелся буквально по верхам преимуществ Logic Pro. На деле — это важный софт с достойной функциональностью.
Бит бьёт
В качестве примера работы новых возможностей для создания пространственного аудио я подготовил две лаконичные дэмки — электронную и инструментальную. Для базы был задействован инструмент Step Sequencer — это виртуальная драм-машина, позволяющая создавать ритмические рисунки и басовые линии буквально в пару кликов.
С последним обновлением в Step Sequencer появилась возможность в реальном времени прямо во время записи добавлять звуки ударных. Также с помощью этого инструмента делаются несколько важных действий — это привязка к тактовой сетке, настраивается максимальная громкость звучания сэмпла и длина ноты. По умолчанию все звуки звучат одинаково громко и жёстко привязаны к сетке. Можно изначально задать нужные параметры или отредактировать их после записи. В осеннем обновлении Logic Pro появилась возможность записанные ноты привязывать к конкретной тональности — это удобно для новичков, когда отсутствует начальное понимание нотной грамотности и ладов.
Эта дэмка полностью электронная. Партия ударных была собрана из встроенных инструментов, а именно в Drum Synth. Бочка, хай-хэты, и шейкеры накручены в этом плагине. Композиция среднетемповая — 95 bpm. Такой темп, на мой взгляд, предполагает наиболее непринужденное прослушивание.
Остальные составляющие трека — бас, пэды, лид-партия взяты из библиотеки Logic Pro. Я немного эквализировал их, вырезав ненужные низкие и верхние часты, а также подогнал к темпу. В качестве основной идеи я хотел показать, что можно собрать готовую композицию, используя встроенные инструменты приложения. Вся обработка на мастер-шине также сделана встроенными плагинами, среди которых компрессор, лимитер и эквалайзер. Для лид-партии и пэдов была применена автоматизация для панорамирования, чтобы создать эффект движения.
Удобное нововведение — конвертация написанной midi-партии. Она может пригодиться в случае, когда, например, у вас есть уже записанный барабанный грув, но его нужно отредактировать, используя возможности Step Sequencer. Важно учитывать, эта возможность ограничена по длине в 4 такта.
Проект электронной дэмки
Еще одна важная фича — возможность разделить готовый паттерн на отдельные звуки. Это позволяет наглядно увидеть, какой инструмент проигрывается в реальном времени. Получилась очень полезная штука для работы с аранжировкой проекта.
К сожалению, формат этого текста не позволяет затронуть все аспекты Step Sequencer, поэтому я решил пройтись по основным нововведениям осеннего обновления Logic Pro. Говоря об инструменте в целом — это интересное и удобное решение, которое может стать мощным оружием в создании барабанных партий. Step Sequencer отлично вписывается в сценарии написания электронной музыки, хип-хопа и смежных жанров.
В обновлении под номером «10.7» появилась возможность одновременного подключения нескольких midi-клавиатур — это очень удобно для раскладки инструментов. Таким образом я могу раскидать партии, например, синтезатора и пианино по разным клавишам. А еще с помощью этой новой функции можно поджемить с друзьями.
Пространство
Переходим к самой «вкусной» части обновления Logic Pro. Apple добавила в Logic Pro специальный плагин, получивший название Atmos. Он по умолчанию встает на мастер-канал во время перевода проекта в формат Dolby Atmos. Таким образом можно добиться режима 7.1.4, другими словами — кинотеатрального звучания. Соответственно для воспроизведения такой музыки необходимо поддерживаемое оборудование. Скорее всего, у вас уже есть всё необходимое — сервис Apple Music, наушники AirPods 3-го поколения, Pro и Max, а также некоторые модели Beats.
Это дэмо — инструментальное. Хотелось показать, как такая музыка будет звучать в пространственном формате. Я выбрал минималистичную композицию, которая содержит электрогитару и барабанный плагин. Гитару подключал через внешнюю звуковую карту, а для обработки звука использовал плагин Neural DSP. Из его предустановок были взяты звук чистого канала и перегруза.
Для барабанов использовал Ez Drummer 2 от компании Toontrack. В разгоне звук белого шума накручен в стоковом синтезаторе ES 2. Вся обработка, также как и в предыдущей дэмке, была сделана встроенными в Logic Pro средствами — эквалайзер и компрессор. Автоматизация применена для панорамирования в пространстве лид-партии, чтобы создать эффект приближения и удаления.
С оглядкой на начинающих музыкантов, которые не располагают достаточным количеством мониторного оборудования, в Apple создали для плагина Atmos специальный режим Binarual. Он позволяет работать с обычной стереопарой, будь то наушники или две мониторные колонки — магия и никак иначе.
Плагин Atmos работает следующим образом. Он позволяет выбрать на канальных линейках, как сигнал будет располагаться в пространстве. Представьте себе комнату, в которой вы вокруг себя самостоятельно размещаете источники звучания для каждого инструмента. Плагин поддерживает 118 дорожек, из них 10 отводятся под формат Surround, а остальные назначаются в качестве 3D Object. Только представьте, какого масштаба можно создавать проект.
3D Object автоматически расставляет звуки в трехмерном пространстве, а музыканту остается только вручную на свой вкус настроить их позиционирование. Окно панорамирования 3D Object содержит две сетки, позволяющие передвигать звук инструмента вверх, вниз, влево или вправо относительно слушателя.
Для перевода проекта в Dolby Atmos необходимо в его настройках выбрать вкладку с соответствующим названием. Сразу после этого проект автоматически перестраивается в новый формат. Таким образом можно создавать трек в стандартном варианте, а по завершению сделать отдельный мастеринг в Dolby Atmos специально для Apple Music. Для этого в настройках появились новые параметры экспорта.
В качестве вывода
Мы постарались максимально доступным языком объяснить, как выглядит и работает процесс создания объемного аудио, чтобы было понятно в первую очередь начинающим пользователям. Новые инструменты для пространственного звучания в Logic Pro не выбиваются из основного подхода Apple — создавать дружелюбный софт для новичков, который также будет отвечать всем требовательным запросам профессионалов.
Подводя итог важно отметить, что плагин Atmos — это универсальный и уникальный инструмент. Начинающие музыканты обретут возможность выделить свой трек в чартах за счет объёмного звучания, а профессионалы смогут вдохнуть новую жизнь в свои композиции путем перемастеринга уже выпущенных хитов.
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