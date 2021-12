Logic Pro — что ты такое?

Почему Logic Pro?

Интерфейс Logic Pro не перегружен, текст сохраняет читаемость даже на 13-дюймовом мониторе MacBook. А еще одно из главных преимуществ — регулярные обновления дополнение набора инструментов новыми фишками. К сожалению, на мой взгляд, другим DAW далеко до такого уровня поддержки.

Бит бьёт

Эта дэмка полностью электронная. Партия ударных была собрана из встроенных инструментов, а именно в Drum Synth. Бочка, хай-хэты, и шейкеры накручены в этом плагине. Композиция среднетемповая — 95 bpm. Такой темп, на мой взгляд, предполагает наиболее непринужденное прослушивание.



Остальные составляющие трека — бас, пэды, лид-партия взяты из библиотеки Logic Pro. Я немного эквализировал их, вырезав ненужные низкие и верхние часты, а также подогнал к темпу. В качестве основной идеи я хотел показать, что можно собрать готовую композицию, используя встроенные инструменты приложения. Вся обработка на мастер-шине также сделана встроенными плагинами, среди которых компрессор, лимитер и эквалайзер. Для лид-партии и пэдов была применена автоматизация для панорамирования, чтобы создать эффект движения.

Пространство

Это дэмо — инструментальное. Хотелось показать, как такая музыка будет звучать в пространственном формате. Я выбрал минималистичную композицию, которая содержит электрогитару и барабанный плагин. Гитару подключал через внешнюю звуковую карту, а для обработки звука использовал плагин Neural DSP. Из его предустановок были взяты звук чистого канала и перегруза.



Для барабанов использовал Ez Drummer 2 от компании Toontrack. В разгоне звук белого шума накручен в стоковом синтезаторе ES 2. Вся обработка, также как и в предыдущей дэмке, была сделана встроенными в Logic Pro средствами — эквалайзер и компрессор. Автоматизация применена для панорамирования в пространстве лид-партии, чтобы создать эффект приближения и удаления.

В качестве вывода







Apple буквально берет и ломает устаревшую парадигму «профессионалам — профессиональный софт», поэтому порог входа в создание музыки с помощью Logic Pro не высок. При первом взгляде на интерфейс приложения не возникает ощущения, как будто ты находишься за пультом управления космического корабля. Новичкам необязательно получать несколько научных степеней в области звукорежиссуры, чтобы написать свой дебютный трек. Впрочем, профессионалов Apple не забывает, поскольку под лаконичным и доступным интерфейсом скрывается мощнейший инструментарий.Apple обладает высоким уровнем экспертизы в области работы со звуком. На это небезосновательно полагаются начинающие и получившие мировое признание музыканты. Судите сами, альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, который помог Билли Айлиш забрать четыре статуэтки «Грэмми», был написан в домашней студии с Logic Pro. Эта история наглядно демонстрирует, что для создания хита не нужен набор дорогостоящего оборудования и музыкальных инструментов, достаточно MacBook, а также пары хороших наушников или мониторных колонок.В 2021 году Apple выводит аудиоконтент на совершенно новый уровень, добавляя поддержку пространственного аудио и формата Dolby Atmos в сервис Apple Music. Таким образом музыка буквально обретает новую форму и позволяет получить свежие впечатления.Пространственное аудио становится аудиконтентом нового поколения. С актуальной версией Logic Pro каждый музыкант получил доступ к полноценному набору инструментов, позволяющему создавать захватывающее звучание с эффектом погружения в звучание. Теперь переходим от теории к практике, а значит я передаю слово Олегу.Использую Logic Pro около 5 лет, это было первое приложение, которое я установил сразу после перехода на MacBook. В этой программе начинались мои эксперименты со звуком. Несмотря на это, мне было всегда интересно, что предлагают другие DAW (). Через мои руки прошло довольно много софта, в том числе Ableton, FL Studio и Cubase, и каждый раз я возвращался к «лоджику». Как правило, в конкурентах меня не устраивал интерфейс и подход к творческому процессу. Logic Pro сочетает в себе минимализм и доступность. Для создания своего первого трека не потребуется изучать многостраничные унылые гайдлайны.Библиотека Logic Pro содержит более 2800 сэмплов и лупов в разных стилях, которые можно использовать для создания своего первого хита. Отдельно отмечу встроенный синтезатор Alchemy, поскольку, на мой взгляд, он является одним из самых мощных инструментов, и позволяет создать полноценную композицию. Таким образом я прошелся буквально по верхам преимуществ Logic Pro. На деле — это важный софт с достойной функциональностью.В качестве примера работы новых возможностей для создания пространственного аудио я подготовил две лаконичные дэмки — электронную и инструментальную. Для базы был задействован инструмент Step Sequencer — это виртуальная драм-машина, позволяющая создавать ритмические рисунки и басовые линии буквально в пару кликов.С последним обновлением в Step Sequencer появилась возможность в реальном времени прямо во время записи добавлять звуки ударных. Также с помощью этого инструмента делаются несколько важных действий — это привязка к тактовой сетке, настраивается максимальная громкость звучания сэмпла и длина ноты. По умолчанию все звуки звучат одинаково громко и жёстко привязаны к сетке. Можно изначально задать нужные параметры или отредактировать их после записи. В осеннем обновлении Logic Pro появилась возможность записанные ноты привязывать к конкретной тональности — это удобно для новичков, когда отсутствует начальное понимание нотной грамотности и ладов.Удобное нововведение — конвертация написанной midi-партии. Она может пригодиться в случае, когда, например, у вас есть уже записанный барабанный грув, но его нужно отредактировать, используя возможности Step Sequencer. Важно учитывать, эта возможность ограничена по длине в 4 такта.Еще одна важная фича — возможность разделить готовый паттерн на отдельные звуки. Это позволяет наглядно увидеть, какой инструмент проигрывается в реальном времени. Получилась очень полезная штука для работы с аранжировкой проекта.К сожалению, формат этого текста не позволяет затронуть все аспекты Step Sequencer, поэтому я решил пройтись по основным нововведениям осеннего обновления Logic Pro. Говоря об инструменте в целом — это интересное и удобное решение, которое может стать мощным оружием в создании барабанных партий. Step Sequencer отлично вписывается в сценарии написания электронной музыки, хип-хопа и смежных жанров.В обновлении под номером «10.7» появилась возможность одновременного подключения нескольких midi-клавиатур — это очень удобно для раскладки инструментов. Таким образом я могу раскидать партии, например, синтезатора и пианино по разным клавишам. А еще с помощью этой новой функции можно поджемить с друзьями.Переходим к самой «вкусной» части обновления Logic Pro. Apple добавила в Logic Pro специальный плагин, получивший название Atmos. Он по умолчанию встает на мастер-канал во время перевода проекта в формат Dolby Atmos. Таким образом можно добиться режима 7.1.4, другими словами — кинотеатрального звучания. Соответственно для воспроизведения такой музыки необходимо поддерживаемое оборудование. Скорее всего, у вас уже есть всё необходимое — сервис Apple Music, наушники AirPods 3-го поколения, Pro и Max, а также некоторые модели Beats.С оглядкой на начинающих музыкантов, которые не располагают достаточным количеством мониторного оборудования, в Apple создали для плагина Atmos специальный режим Binarual. Он позволяет работать с обычной стереопарой, будь то наушники или две мониторные колонки — магия и никак иначе.Плагин Atmos работает следующим образом. Он позволяет выбрать на канальных линейках, как сигнал будет располагаться в пространстве. Представьте себе комнату, в которой вы вокруг себя самостоятельно размещаете источники звучания для каждого инструмента. Плагин поддерживает 118 дорожек, из них 10 отводятся под формат Surround, а остальные назначаются в качестве 3D Object. Только представьте, какого масштаба можно создавать проект.3D Object автоматически расставляет звуки в трехмерном пространстве, а музыканту остается только вручную на свой вкус настроить их позиционирование. Окно панорамирования 3D Object содержит две сетки, позволяющие передвигать звук инструмента вверх, вниз, влево или вправо относительно слушателя.Для перевода проекта в Dolby Atmos необходимо в его настройках выбрать вкладку с соответствующим названием. Сразу после этого проект автоматически перестраивается в новый формат. Таким образом можно создавать трек в стандартном варианте, а по завершению сделать отдельный мастеринг в Dolby Atmos специально для Apple Music. Для этого в настройках появились новые параметры экспорта.Мы постарались максимально доступным языком объяснить, как выглядит и работает процесс создания объемного аудио, чтобы было понятно в первую очередь начинающим пользователям. Новые инструменты для пространственного звучания в Logic Pro не выбиваются из основного подхода Apple — создавать дружелюбный софт для новичков, который также будет отвечать всем требовательным запросам профессионалов.Подводя итог важно отметить, что плагин Atmos — это универсальный и уникальный инструмент. Начинающие музыканты обретут возможность выделить свой трек в чартах за счет объёмного звучания, а профессионалы смогут вдохнуть новую жизнь в свои композиции путем перемастеринга уже выпущенных хитов.