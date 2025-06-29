Логотип Apple снова переедет в новых iPhone. Это второй раз за всю историю







Авторитетный инсайдер Majin Bu сообщил, что в Авторитетный инсайдер Majin Bu сообщил, что в iPhone 17 Pro логотип Apple будет смещён ближе к нижней части корпуса. Сейчас логотип расположен немного ниже центра и ближе к модулю камеры, но изначально он был выше, поскольку внизу красовалась надпись iPhone. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Напомним, что первое изменение положения логотипа мы увидели в iPhone X. Теперь он может сместиться к нижней трети задней крышки, что уже подтвердили источники среди поставщиков аксессуаров. Компании, производящие чехлы, начали переделывать конструкции с учётом нового дизайна, особенно в прозрачных моделях, где логотип играет ключевую роль.Изменение связано не только с эстетикой, но и с внутренними компонентами. Предполагается, что модуль камер станет ещё крупнее, а общая геометрия задней панели потребует сдвига логотипа. Главная проблема, которую это создаёт для индустрии, — риски нарушения совместимости с MagSafe. Для работы магнитной зарядки нужно точное совпадение с внутренними магнитами, и новое размещение логотипа может сбить ориентиры, по которым выравниваются аксессуары. Некоторые производители уже приостановили выпуск новых чехлов до получения окончательных чертежей внутренностей iPhone 17.Majin Bu уверен, что Apple сохранит текущее расположение магнитов, а логотип просто перестанет быть точкой ориентира.