Локатор Apple работает с перебоями — не бойтесь, если не можете найти свои устройства в приложении

Фархад

APple

Пользователи гаджетов Apple по всему миру жалуются на перебои в работе двух сервисов — «Карты» и «Локатор». Если первое в наших реалиях не пользуется особой популярностью, то второе — довольно важное решение для поиска своих устройств и отвязки от Apple ID.

«Пользователи испытывают проблемы с «Картами». Мы расследуем проблему и обновим статус по мере поступления дополнительной информации», — заявляет Apple.

Сама Apple уже признала проблему и работает над её устранением. Никаких сроков пока нет. Согласно сайту Apple System Status, проблемы начались около 19:00 по московскому времени.

Рекомендации

Комментарии