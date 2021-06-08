



Компания Apple собирается обновить приложение «Локатор» в iOS 15. В него будет добавлена возможность, которая может вам пригодиться и сэкономить очень много денег.



По словам Apple, «Локатор» сможет находить даже гаджеты, отключенные от интернета. Сейчас при поиске смартфона или планшета, который не подключен к сети, «Локатор» сообщает, что не может установить его местоположение.



С выпуском геомаячка AirTag приложение «Локатор» научилось устанавливать местоположение потерянного девайса даже без интернета — для этого используется связь Ultra-Wide Band (более продвинутый аналог Bluetooth), которая позволяет устройствам Apple с чипами U1 обмениваться данными друг с другом. Очевидно, поиск смартфонов и планшетов без подключения к интернету будет осуществляться аналогичным образом, то есть даже если гаджет будет не будет подключен к сети сотовой связи или Wi-Fi, его всё равно обнаружат другие устройства Apple, сообщат об этом в сеть «Локатора», а эти данные сможет увидеть обладатель потерянного девайса.



Apple также сообщила, что через «Локатор» можно будет отследить местоположение устройства с включенной функцией Activation Lock, даже после того, как оно было сброшено к заводским настройкам. Сейчас воры прибегают к такому сбросу, чтобы смартфон или планшет было невозможно отследить. После блокировки на экране устройства может быть показано сообщение о его владельце (имя, контактный телефон, email) и о том, что его местоположение установлено и сообщено законному обладателю.







