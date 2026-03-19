В России готовится зачистка банковского сектора — лопнет каждый третий банк

По сведениям «Базы» , Центральный банк России запланировал масштабное повышение требований к минимальному размеру капитала кредитных организаций, что может запустить волну закрытий и поглощений в банковском секторе. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении увеличить минимальный порог капитала на величину инфляции, накопленной с 2018 года. К 2031 году требования вырастут на 80%: для банков с базовой лицензией — с 300 до 540 миллионов рублей, для универсальных — с 1 до 1,8 миллиарда рублей.

По оценкам экономиста Евгения Надоршина, общая экономическая ситуация и новые требования регулятора могут привести к закрытию около 100 из 300 существующих в России банков в течение ближайших пяти лет. Под ударом окажутся прежде всего нишевые финансовые организации, которые традиционно работают с малым бизнесом и розничными клиентами в регионах, предлагая более гибкие условия, выгодные курсы валют и быстрое открытие счетов без дополнительных комиссий. Эксперты отмечают, что ЦБ планирует вводить дифференцированные надбавки к нормативам достаточности капитала для системно значимых банков с 2028 года, при этом число таких банков может вырасти за счёт учёта масштаба клиентской базы и значимости на рынке платежных услуг.Главными бенефициарами грядущей реформы станут крупные игроки, которые получат приток новых клиентов, смогут скупать активы по сниженной цене и наращивать долю рынка за счёт ухода конкурентов. Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин в целом поддержал инициативу регулятора, но признал, что рынок ждёт неизбежная консолидация и волна поглощений, и не все банки смогут пережить ближайшие годы.Для клиентов последствия реформы могут оказаться болезненными. Представители нишевых банков в беседах с журналистами отметили, что им придётся компенсировать давление ЦБ за счёт потребителей. Возможен рост комиссий, появление новых платных услуг, снижение процентных ставок по вкладам, ужесточение требований к заёмщикам, увеличение отказов в выдаче кредитов.