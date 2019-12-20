



Представители сайта рассказали, что узнали о блокировки уже тогда, когда он был недоступен. Они назвали такие действия несправедливыми, поскольку «LostFilm.TV всегда являлся некоммерческим проектом».



Руководство сайта Lostfilm.TV пожаловалось на блокировку ресурса. В своем открытом письме представители заблокированного трекера назвали действия Роскомнадзора несправедливыми, поскольку они не получали каких-либо предупреждений.Представители сайта рассказали, что узнали о блокировки уже тогда, когда он был недоступен. Они назвали такие действия несправедливыми, поскольку «LostFilm.TV всегда являлся некоммерческим проектом».

«Нет оснований объединять его (Lostfilm.TV) в одном судебном решении с пиратскими платформами. Мы всегда открыты сотрудничеству и оперативно реагируем на требования Роскомнадзора. Поэтому то, что произошло с нами в последние дни, выглядит как нечестная борьба и попытка манипулировать законом в собственных целях», — представители Lostfilm.TV.



Они также назвали эти действия «злоупотреблением закона» и полагают, что любая некоммерческая организация может стать кандидатом на блокировку без намека на причины и без предупреждений. В качестве похожей ситуации руководство трекера назвало блокировку «Википедии» в августе 2015 года.





«Мы уверены, что у нашего проекта много поклонников, а потому очень надеемся, что в отношении LostFilm все будет развиваться по схожему сценарию. Также мы надеемся, что нашу ситуацию примут во внимание на высшем уровне и предпримут меры, чтобы разделить сайты на пиратов и фанатские платформы, которые не занимаются коммерцией, а просто пытаются делать то, что любят», — Lostfilm.TV.



Напомним, о блокировке ресурса стало известно 18 декабря. Мосгорсуд распорядился заблокировать сайт по жалобе Warner Bros. из-за сериала «Супергёрл». Сразу после этого Роскомнадзор внёс домен сайта в реестр запрещенных имён.





