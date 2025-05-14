Лучшая функция iOS 18 для поездок скоро появится в MacBook

Одна из самых полезных функций iOS 18 и iPadOS 18 для комфортного использования гаджетов в автомобиле — «метки движения» — появится в macOS 16 этой осенью. Больше вас не будет укачивать при использовании MacBook в дороге.
Vehicle Motion Cues или «метки движения» появились в iOS, чтобы помочь пассажирам, страдающим от укачивания при использовании гаджетов в поездках. Согласно исследованиям Apple, укачивание обычно вызывается сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует. Это и мешает некоторым пользователям комфортно использовать iPhone или iPad во время езды в движущемся транспортном средстве. «Метками движения» называются анимированные точки по краям экрана, которые отображают изменения в движении транспортного средства, помогая уменьшить сенсорный конфликт, не мешая основному контенту. Для работы функции используются различные датчики в iPhone и iPad.
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