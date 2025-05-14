Лучшая функция iOS 18 для поездок скоро появится в MacBook







Одна из самых полезных функций

Одна из самых полезных функций iOS 18 и iPadOS 18 для комфортного использования гаджетов в автомобиле — «метки движения» — появится в macOS 16 этой осенью. Больше вас не будет укачивать при использовании MacBook в дороге.

Vehicle Motion Cues или «метки движения» появились в iOS, чтобы помочь пассажирам, страдающим от укачивания при использовании гаджетов в поездках. Согласно исследованиям Apple, укачивание обычно вызывается сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует. Это и мешает некоторым пользователям комфортно использовать iPhone или iPad во время езды в движущемся транспортном средстве. «Метками движения» называются анимированные точки по краям экрана, которые отображают изменения в движении транспортного средства, помогая уменьшить сенсорный конфликт, не мешая основному контенту. Для работы функции используются различные датчики в iPhone и iPad. Vehicle Motion Cues или «метки движения» появились в iOS, чтобы помочь пассажирам, страдающим от укачивания при использовании гаджетов в поездках. Согласно исследованиям Apple, укачивание обычно вызывается сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует. Это и мешает некоторым пользователям комфортно использовать iPhone или iPad во время езды в движущемся транспортном средстве. «Метками движения» называются анимированные точки по краям экрана, которые отображают изменения в движении транспортного средства, помогая уменьшить сенсорный конфликт, не мешая основному контенту. Для работы функции используются различные датчики в iPhone и iPad. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Ну а теперь Apple добавит «метки движения» в macOS 16 для всех совместимых Mac. Кроме того, пользователи iPhone и iPad получат новые инструменты для настройки точек, которые появляются на экране, чтобы еще больше уменьшить снизить эффект укачивания.